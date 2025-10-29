Pierre aproveita chances e pode se firmar como titular de Palermo no Fortaleza

Em meio à ausência de Matheus Pereira, que deve ficar fora novamente do duelo decisivo contra o Santos-SP, um nome tem ganhado força no elenco do Fortaleza: Pierre. O meio-campista, contratado sem tanta badalação, tem aproveitado as chances recentes dadas pelo técnico Martín Palermo, tanto na derrota para o Cruzeiro, fora de casa, quanto na vitória sobre o Flamengo, na Arena Castelão.

A versatilidade tática de Pierre é um ponto que chama a atenção. O atleta já mostrou que pode contribuir em diferentes fases do jogo, seja na ofensiva, quando o Tricolor precisa ser mais propositivo em busca do gol, seja na defensiva, em situações em que é necessário absorver a pressão do adversário para segurar uma vantagem no placar.

O primeiro caso ocorreu em Belo Horizonte (MG), na partida diante do Cruzeiro. Naquela ocasião, o Leão saiu atrás no placar e, naturalmente, teve de adotar uma postura mais agressiva para tentar reverter o cenário negativo. Pierre nem começou esse jogo como titular, mas teve 26 minutos em campo, tempo suficiente para mudar positivamente a dinâmica das articulações ofensivas do time cearense.

Neste período, Pierre criou uma grande chance para o Fortaleza, além de dar dois passes decisivos — aqueles que resultam em finalização do companheiro. O meia ainda teve 93% de precisão nos passes, 75% de acerto nos lançamentos e dois cruzamentos bem-sucedidos em três tentativas. Os dados são do SofaScore.

O bom desempenho credenciou Pierre a iniciar como titular no difícil embate diante do Flamengo, que tem o meio-campo mais forte da Amér, Jorginho, Saúl e Erick Pulgar, todos com passagem pelo futebol europeu. Isso não intimidou o atleta tricolor, que jogou com personalidade.

Mas, perante o Rubro-Negro, o contexto foi diferente: o Fortaleza fez um gol cedo na partida e precisou suportar o ímpeto dos visitantes. E Pierre mostrou virtudes defensivas, como boa capacidade de interceptações e cortes. Ficou 71 minutos em campo até ser substituído por Yago Pikachu. A tendência é que, contra o Santos, Palermo mantenha o camisa 30 entre os 11 iniciais.

Até porque Matheus Pereira, que vinha sendo titular absoluto antes de se lesionar, não tem presença garantida para o duelo na Vila Belmiro. Segundo informações do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, o meia não treinou em campo com os demais jogadores nessa segunda-feira. A última partida dele aconteceu no início deste mês, na vitória contra o Juventude, pela 27ª rodada.

De acordo com o boletim médico do Fortaleza, divulgado momentos antes da partida diante do Flamengo, Matheus Pereira tem um edema muscular na parte posterior da coxa direita. Ainda que consiga se recuperar a tempo para o jogo em Santos, é improvável que Palermo o escale como titular. O técnico argentino, inclusive, deve manter a mesma base que venceu o time carioca.