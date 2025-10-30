Carrasco em 2023, Fortaleza tem histórico recente positivo contra o Santos pela Série A

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Vitória do Fortaleza em 2023 decretou rebaixamento inédito do Santos

Se tem um time que traz más lembranças para a torcida santista, é o Fortaleza. Carrasco na temporada de 2023, quando decretou o primeiro rebaixamento da história do Peixe, na própria Vila Belmiro, onde Lucero marcou "um gol que Pelé não fez", o Leão do Pici tem tido bom retrospecto diante da equipe paulista desde que retornou à elite do Brasileirão, em 2019.

De lá para cá, foram 11 duelos, todos pela Série A. Neste recorte de encontros, o domínio é total do Tricolor: são cinco vitórias contra apenas duas do Santos, além de quatro empates. Antes deste ano, a equipe cearense acumulava quatro jogos de invencibilidade contra o Peixe — com três triunfos consecutivos —, mas a boa sequência foi encerrada com o revés por 3 a 2 no Castelão, no primeiro turno.

Em jogos na Vila Belmiro, o histórico recente também é positivo. Nas edições de 2022 e 2023 da elite do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza derrotou o Santos nos dois confrontos em que atuou como visitante. O triunfo de 2023, como previamente citado, ocorreu com requintes de crueldade, já que concretizou a queda do Peixe para a segunda divisão, algo que nunca tinha ocorrido em mais de 100 anos de história do clube.

Naquela ocasião, o gol da vitória do Leão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando Lucero, do meio de campo, viu o arqueiro João Paulo adiantado e, com extrema categoria, finalizou em direção à baliza. A bola morreu no fundo da rede santista. O Tricolor, por sua vez, terminou o certame na 10ª posição, garantindo vaga na Copa Sul-Americana.

A vitória em 2022 também foi marcante para o time cearense. Apesar das conquistas do Cearense e da Copa do Nordeste, além de uma campanha histórica na Libertadores, o Fortaleza sofreu na Série A. Durante quase todo o primeiro turno, amargou a lanterna do torneio. A reação veio nos 19 jogos finais e culminou com o Santos sendo o rival da última rodada. Na Vila, o Tricolor não só venceu por 2 a 0, como se classificou à Libertadores.

Agora, em 2025, os clubes voltam a se encontrar na Baixada Santista, em um cenário que, para ambos, é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Um confronto direto na tabela de classificação, em que o Fortaleza, 18º colocado, precisa da vitória a todo custo para se manter vivo na luta contra o rebaixamento, enquanto o Santos, primeiro fora do Z-4 e com apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória (17º), tem o mesmo objetivo.

Para aumentar o clima de expectativa do jogo, ainda haverá o reencontro entre o Fortaleza e o treinador Juan Pablo Vojvoda, um dos nomes mais importantes da história do clube tricolor.

Os confrontos entre Fortaleza e Santos desde 2019: