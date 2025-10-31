Conheça as propostas dos dois candidatos à presidência do Ferroviário

Pela primeira vez em 92 anos, o Ferroviário terá eleição com mais de uma chapa concorrendo à presidência. O pleito acontece neste sábado, 1º, com disputa entre os grupos "Amor e Lealdade" e "Futuro, Orgulho e Tradição". Ambos se declaram oposição à atual gestão do clube e contam com figuras experientes.
Dentre as propostas, ambas as chapas têm como ideia reformular o departamento de futebol do Ferrão, como também pretendem mudar o modelo administrativo. A Sociedade Anônima de Futebol do clube da Barra do Ceará também está em pauta entre os candidatos.
A votação começará às 9 horas e se estenderá até as 18 horas. Os eleitos exercerão os cargos no triênio de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2028.
Apoiada pelo ex-jogador Jardel, a chapa "Amor e Lealdade" tem como candidato à presidência Rodger Raniery, que é ex-diretor jurídico do Tubarão e também ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ocupou até 2024. Antes de anunciar sua candidatura, renunciou ao cargo de Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE).
O grupo já tem nomes e cargos definidos em caso de vitória na eleição, com Francisco Barros Machado Neto como vice-presidente; Cássio Pinheiro Cacau como presidente do Conselho Deliberativo; Marcelo Araújo Gomes como vice-presidente do Conselho Deliberativo; Valmir Araújo como diretor de futebol; José Airton de Oliveira como diretor de patrimônio; José Maria Costa Filho como diretor administrativo; e Jeff Peixoto na diretoria de arte e cultura.
"Deixei um cargo importante no Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará para me dedicar integralmente ao Ferroviário. Meu pedido é de apoio à torcida do clube, para que juntos possamos construir um projeto sólido, respeitando a história, a cultura e a paixão de todos que fazem parte do Ferrão", afirma Rodger Raniery.
Encabeçado pelo ex-presidente Newton Filho, que dirigiu o Ferroviário entre 2019 e 2022, o grupo político conta com o apoio de figuras conhecidas do clube, como o jogador Edson Cariús e o ex-presidente Clóvis Dias. Entre as principais pautas da chapa está a discordância em relação à implementação e venda da SAF para a empresa portuguesa Makes.
A chapa tem como candidatos, além de Newton Filho para o cargo de presidente, Francisco Joel de Oliveira para vice-presidente da Diretoria Executiva; Fernando Lobo para presidência do Conselho Deliberativo; e Marcelo Caetano para vice-presidente do Conselho Deliberativo.
"A Chapa Futuro, Orgulho e Tradição representa o maior movimento de reconstrução da história do Ferroviário Atlético Clube, pois uniu diversas pessoas, de diferentes gerações, que, preocupadas com a atual situação do clube, resolveram colocar seus nomes à disposição da torcida para devolver ao clube a credibilidade e o respeito que sua história merece", afirma Fernando Lobo.