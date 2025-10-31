Palmeiras goleia LDU em virada histórica e vai à final brasileira da Libertadores contra o Flamengo

A Libertadores 2025 terá uma final brasileira. Na noite de ontem, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Palmeiras conquistou uma virada histórica e goleou a LDU, do Equador, por 4 a 0 no jogo de volta da semifinal do torneio. Os gols foram marcados por Raphael Veiga (duas vezes), Sosa e Bruno Fuchs.
Em busca de uma remontada — improvável para muitos, mas não para o time de Abel Ferreira —, o Verdão começou o duelo com intensidade e postura dominante para reverter o 3 a 0 conquistado pela LDU no jogo de ida, na altitude de 2.850 metros de Quito. Empurrado pela torcida, a equipe paulista partiu para cima dos equatorianos logo nos minutos iniciais e quase abriu o placar em jogada aérea. Após escanteio batido por Andreas Pereira, Vitor Roque se posicionou bem e cabeceou por cima do gol.
Pouco tempo depois, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti em Flaco López, que caiu dentro da área após dividida, mas o árbitro Wilmar Roldán mandou o jogo seguir.
Mesmo sem a marcação da penalidade, o Palmeiras manteve o ritmo forte, apostando na amplitude proporcionada pelos laterais Allan e Piquerez, que constantemente avançavam e criavam superioridade pelos lados do campo.
Os Albos tentavam responder com transições rápidas, explorando os espaços deixados pela pressão palmeirense, e chegaram com perigo em cabeceio de Medina, defendido com tranquilidade por Carlos Miguel.
Aos 19 minutos, a insistência do Verdão foi recompensada. Em boa jogada pelo lado direito, Allan recebeu, cortou para o meio e cruzou com precisão para Sosa, que escapou da marcação e desviou de cabeça para o fundo das redes do Allianz Parque.
Com a vantagem, o time de Abel Ferreira não diminuiu o ímpeto: seguiu ocupando o campo ofensivo e pressionando a saída de bola dos equatorianos. Não à toa, aos 35 minutos, teve nova chance clara: Vitor Roque arrancou em velocidade, carregou até a entrada da área e, ao invés de acionar Allan ou Sosa, preferiu arriscar o chute — que acabou bloqueado por Mina.
Quando o intervalo se aproximava e o placar parecia definido em 1 a 0, o Verdão voltou a balançar as redes, desta vez em jogada ensaiada. Andreas cobrou curto para Sosa, que lançou com precisão para Vitor Roque. O camisa 9 desviou de cabeça para o meio da área, onde Bruno Fuchs apareceu livre para finalizar de primeira, marcando o segundo gol e ampliando a vantagem palmeirense no jogo — e diminuindo a desvantagem geral para 3 a 2.
Na volta para o segundo tempo, a LDU tentou chegar com maior volume, mas o Porco mostrou boa organização defensiva e voltou a dominar ações. Aos 4 minutos, Flaco López aproveitou cruzamento de Piquerez e cabeceou. Domínguez, mais uma vez, fez grande defesa para evitar o tento paulista.
Depois, o Palmeiras, com controle total da partida, continuou chegando com perigo, mas mostrou ansiedade com a bola nos pés e sofreu com a famosa "falta de capricho".
Ao perceber o cenário, Abel Ferreira fez alterações na equipe e colocou Raphael Veiga e Felipe Anderson nos lugares de Maurício e Sosa. A ideia do técnico português deu certo logo aos 22. Veiga lançou para Vitor Roque e o atacante devolveu para o próprio camisa 23, que dominou dentro da pequena área e chutou para marcar o terceiro gol palmeirense.
Com o placar de 3 a 0 alcançado, o Verdão seguiu no ataque para decidir o confronto ainda no tempo normal. Foi assim quando Allan fez grande jogada individual, driblou três e foi derrubado na área. Na cobrança de pênalti, Veiga, como sempre, bateu com perfeição sem chances para Domínguez, colocando o Palmeiras na grande decisão continental.
Classificado para mais uma final, o time de Abel Ferreira vai enfrentar o Flamengo no dia 29 de novembro, sábado, no estádio Monumental, em Lima, no Peru, para decidir quem vai erguer o troféu mais desejado das Américas. Pelo sétimo ano consecutivo, o Brasil terá o campeão da Libertadores.
Palmeiras
3-4-3: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Khellven), Gómez e Murilo; Allan (Giay), Andreas Pereira, Maurício (Veiga) e Piquerez; Ramón Sosa (Felipe Anderson), Flaco López e Vitor Roque (Aníbal Moreno). Téc: Abel Ferreira
LDU
5-3-2: Alexander Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina (Freddy Mina), Leonel Quiñónez e Cuero (De La Cruz); Carlos Gruezo, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo (Alvarado); Alzugaray (Pastrán) e Jeison Medina (Estrada). Téc: Tiago Nunes
Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP
Data: 30/10/2025
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Gols: 19min/1ºT - Sosa (PAL); 49min/1ºT - Bruno Fuchs (PAL); 22min/2ºT - Raphael Veiga (PAL); 36min/2ºT - Raphael Veiga (PAL)
Cartões amarelos: Gómez, Vitor Roque, Raphael Veiga (PAL), Quintero, Richard Mina, Villamíl, Gruezo (LDU)