Pedro Raul cai de rendimento, vê críticas aumentarem e pode ir para o banco

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul é artilheiro do Ceará em 2025

Pedro Raul vive um dos momentos mais turbulentos desde que chegou ao Ceará. Antes peça de confiança e protagonista em vitórias importantes, o centroavante atravessa uma fase de baixo rendimento técnico e vem sendo cada vez mais questionado pela própria torcida.

Afinal, a escassez de gols e a queda na influência ofensiva impactam diretamente o desempenho coletivo do time, que vem apresentando sérias dificuldades para transformar as chances em resultados positivos.

No jogo passado, diante do Fluminense, pela 12ª rodada da Série A, o atacante teve atuação apagada e acabou substituído ainda no intervalo, dando lugar a Pedro Henrique. Em 45 minutos, somou apenas 18 ações com a bola e perdeu a posse em sete oportunidades, de acordo com o SofaScore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.

A performance ante o Tricolor das Laranjeiras, por sinal, só reforçou o momento de instabilidade do jogador de 28 anos. Na partida anterior, contra o Atlético-MG, ele já havia sido substituído aos 34 do segundo tempo após desperdiçar duas chances claras de marcar e perder cinco vezes a posse da bola em lances promissores.

A fase negativa de Pedro Raul, que já dura meses, chama atenção também pelos números: são apenas dois gols e uma assistência nos últimos 19 jogos, sendo 17 deles válidos pelo Brasileirão e outros dois pela Copa do Nordeste. Nesse período, o camisa 9 só balançou as redes contra Sport e Flamengo, além de dar um passe decisivo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos.

Durante o programa "Esportes O POVO", o comentarista Thiago Minhoca analisou a situação do centroavante e citou a falta de concorrência na posição.

"O Pedro Raul é o melhor centroavante, é o jogador que eu mais confiaria pra fazer um gol, mas aqui, é uma suposição, tá? Acho que o Pedro Raul, nesse momento, não se sente ameaçado por ninguém. Qual é o jogador que vai tirar a vaga dele? O Condé tem que trabalhar para motivá-lo a voltar a fazer gol", avaliou.

O técnico Léo Condé, por sua vez, de forma serena, reconhece que o atleta vive oscilação e precisa reencontrar o bom futebol. Apesar da má fase, ele segue sendo o artilheiro do Alvinegro em 2025: são 14 gols em 39 jogos.

"Naturalmente (é) um campeonato muito difícil, os jogos são pesados, vão existir alternâncias de um jogo melhor, outro jogo um pouco mais abaixo, mas é um jogador que a gente tem confiança nele. Precisamos resgatar essa confiança dele", afirmou após o duelo contra o Atlético-MG.

Com a pressão por resultados na reta final da Série A cada vez mais crescente, Pedro Raul, antes incontestável, agora tem a titularidade questionada. A tendência, portanto, é que Condé reavalie o setor ofensivo nas próximas partidas em busca de soluções para a falta de eficiência.