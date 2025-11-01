Empate que pesa: Fortaleza desperdiça chance crucial na Vila e segue em apuros no Z-4

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Adam Bareiro em duelo contra o Santos pela Série A 2025

Não consigo considerar bom resultado para o Fortaleza o empate com o Santos na Vila Belmiro. Na situação delicada em que o Tricolor se encontra — dentro do Z-4 há várias rodadas e restando apenas sete jogos —, vencer um rival direto é obrigação para quem quer escapar. O cálculo é claro: serão necessárias pelo menos cinco vitórias nessa reta final, e desperdiçar uma oportunidade contra um adversário direto complica o cenário.

Além de deixar escapar uma vitória fundamental diante de um rival considerado mais acessível, o Fortaleza agora terá de buscar pontos contra equipes acima do Santos na tabela. Nenhum dos sete jogos restantes será simples. O time está no limite da briga. Hoje, a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona, é de 5 pontos, e qualquer deslize pode ser fatal. Os próximos três confrontos são duríssimos: o Clássico-Rei contra o Ceará, o Grêmio no Castelão e o Bahia em Salvador.

O ponto positivo do empate, na minha visão, foi o desempenho. O Fortaleza adotou uma estratégia correta, mostrou organização e conseguiu golpear o Santos em contra-ataques bem construídos. Foi superior ao Peixe na Vila e criou chances claríssimas para vencer, mas pecou na finalização. Duas delas vão ficar na cabeça do torcedor: uma com Diogo Barbosa e outra com Moisés.

Se mantiver esse nível de atuação, o Fortaleza pode ser, no mínimo, competitivo na reta final.

Breno também merece destaque: o goleiro fez uma partida segura e evitou a derrota com uma defesa decisiva em cobrança de falta de Neymar.