Fortaleza visita Santos em jogo repleto de tensão e que vale sobrevivência na Série A

Foto: FERNANDA BARROS Breno Lopes é esperança de gols do Fortaleza

Abraçado pela torcida antes do embarque, o Fortaleza visita o Santos neste sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro (SP), às 16 horas, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, com clima de final de Copa do Mundo, é decisivo e deve impactar diretamente os rumos dos dois times no torneio. Ambos brigam desesperadamente contra a zona de rebaixamento (Z-4).

Com a confiança elevada após a importante vitória sobre o Flamengo, o Tricolor chega para um confronto de vida ou morte contra o Santos. Na 18ª posição, o Leão tem cinco pontos a menos que o Peixe, primeiro time fora do Z-4. Naturalmente, a vitória se torna essencial para a equipe cearense encurtar a distância e seguir viva na disputa pela permanência na elite.

Uma eventual derrota, entretanto, praticamente aniquilaria as esperanças do Fortaleza no certame. Até porque, neste cenário, o Tricolor passaria a ter oito pontos de desvantagem para deixar a zona de descenso, e isso restando apenas oito partidas para o término do torneio. O empate, embora não seja um resultado catastrófico, não é o ideal, já que mantém o Leão estagnado.

"Claro que uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, é um jogo de seis pontos, um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona (de rebaixamento). A gente está focado no trabalho, nos treinos, levando esse jogo como uma verdadeira final para que, sábado, possa fazer um grande jogo lá", disse Pierre.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem seis desfalques confirmados: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, os volantes Rodrigo e Matheus Pereira, e os atacantes Marinho e Allanzinho, todos no departamento médico. Em contraponto, o comandante argentino ganhou os retornos de Kuscevic, Lucas Crispim e Lucero.

Além de toda a questão esportiva, o jogo também envolve um lado sentimental, já que será o reencontro entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda três meses depois do rompimento da relação que durou mais de quatro temporadas. O "Profe", como era chamado no Pici, foi o maior e mais vitorioso técnico da história do clube e, agora, por ironia do destino, estará na beira do campo como adversário em um jogo tão tenso e intenso.

No Santos, Vojvoda foi contratado com a missão de arrumar a casa e evitar qualquer risco de rebaixamento — o que ocorreu em 2023, quando o Peixe foi derrotado pelo próprio Fortaleza, então comandado pelo técnico argentino, na Vila Belmiro. O início dele no Peixe tem sido de oscilação, tanto é que o time continua na beira do Z-4, com somente um ponto a mais que o Vitória, atual 17º.

Neymar, ídolo do clube paulista, tem feito atividades em campo após tratamento de uma lesão, mas deve seguir como desfalque contra o Fortaleza. O lateral Souza, suspenso, e o volante Tomás Rincón, em transição, são outras ausências. Já o meio-campista Zé Rafael volta a ser opção para Vojvoda.

Santos x Fortaleza: ficha técnica

Santos



4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz. Téc: Vojvoda

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º/11/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max (GO)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere e Sportv

