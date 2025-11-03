Ceará vence o Fluminense no Castelão, sobe na tabela e abre 7 pontos do Z-4

Sólido e eficiente, o Ceará voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro na tarde de ontem, 2. Na Arena Castelão, o Vovô bateu o Fluminense por 2 a 0 em confronto válido pela 31ª rodada da competição nacional.
Pressionado pela sequência negativa de quatro jogos sem vencer, o Alvinegro tomou as rédeas do jogo logo no início e tentou chegar com cruzamentos para Pedro Raul. O Tricolor respondeu apostando nas investidas de Canobbio pelo lado esquerdo, mas sem levar perigo a Bruno Ferreira.
Com o passar dos minutos, o Vovô passou a se mostrar mais agressivo, especialmente explorando as pontas com Matheus Bahia, Pedro Henrique e Galeano. Aos 9, veio a primeira grande chance do jogo: Matheus Bahia lançou para Pedro Henrique, que escorou de cabeça para Pedro Raul. Livre e de frente para Fábio, o atacante testou sem força e facilitou a defesa do goleiro tricolor.
O cenário do jogo era nítido: o Ceará tinha mais iniciativa, ocupava o campo ofensivo e acumulava oportunidades, enquanto o Flu buscava se fechar e apostar em transições ofensivas.
Galeano teve nova possibilidade de abrir o placar aos 18 minutos, mas hesitou e preferiu tocar. No lance seguinte, Vina cobrou escanteio para a meia-lua, onde Fernando Sobral apareceu de voleio e mandou para fora.
O time carioca só conseguiu chegar ao último terço aos 24, quando John Kennedy caiu na área após contato com Sobral. O árbitro Lucas Paulo Torezin foi chamado no VAR e revisou uma jogada anterior em que Serna acertou Fabiano com o braço. Ao perceber a imprudência do jogador tricolor, o juiz assinalou, corretamente, falta a favor do Ceará, descartando a penalidade.
Depois dos 25 minutos, o ímpeto ofensivo do time treinado por Léo Condé diminuiu, permitindo que o Fluminense encontrasse mais espaço para cadenciar o jogo e trocar passes.
Todavia, quando o Tricolor parecia mais confortável, Fernando Sobral construiu bela jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e cruzou para a área. A bola desviou na zaga e sobrou limpa para Galeano, que, na marca do pênalti, cabeceou firme para marcar o gol alvinegro.
Em desvantagem, o Flu de Zubeldía até tentou reagir, mas esbarrou na boa organização defensiva cearense. Empurrado pela torcida, o Vovô ainda criou uma grande chance nos acréscimos. Galeano finalizou forte, a bola desviou e sobrou para Pedro Henrique na entrada da área. O camisa 7 bateu colocado, mas Fábio fez uma defesaça com a ponta dos dedos.
Na volta para o segundo tempo, Condé manteve a mesma equipe e Zubeldía fez três trocas para tentar mudar a postura tricolor. A ideia do argentino deu certo: o time das Laranjeiras assumiu a posse da bola para si e dominou as ações enquanto o Ceará tentava se defender.
Não à toa, aos 7 minutos, Nonato finalizou forte após a bola sobrar, mas a tentativa explodiu na zaga alvinegra. Depois, Canobbio também tentou e Bruno Ferreira fez a defesa.
Em resposta, o Ceará chegou com perigo com Pedro Raul, que recebeu e progrediu livre em direção ao gol. No lance, porém, Ignácio cometeu falta perto da área e foi expulso por ser o último marcador. Na cobrança, Vina bateu por cima.
Com um a mais, o Alvinegro de Porangabuçu se mostrou confortável e trocou passes com facilidade. O Flu, ciente do risco de atuar com 10 jogadores, preferiu não se expor tanto inicialmente. Foi com esse cenário que o time cearense acertou a bola na trave com Fernandinho aos 24 minutos.
Na sequência, o Vovô tranquilizou sua torcida e ampliou o placar com Pedro Raul, que marcou um golaço. Após receber na meia-lua, o camisa 9 tirou Martinelli da jogada e finalizou. A bola ainda desviou em Freytes antes de parar no ângulo de Fábio.
O cenário da partida após o segundo tento alvinegro foi de desorganização carioca e tranquilidade cearense. No fim, Pedro Raul ainda balançou as redes novamente, mas a bola tocou na mão de Mugni, que passou para o camisa 9, e, por isso, o árbitro invalidou o tento.
Com o resultado positivo, o time comandado por Léo Condé encerra uma sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para a 12ª posição com 38 pontos — sete acima do Z-4. O próximo compromisso alvinegro será na quinta-feira, 6, no Clássico-Rei diante do rival Fortaleza, às 20 horas (de Brasília).
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Mugni), Fernando Sobral e Vina (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Paulo Baya). Téc: Léo Condé
Fluminense
4-3-3: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Serna (Keno), John Kennedy (Everaldo) e Canobbio. Técnico:Luis Zubeldía
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 2/11/2025
Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Bráulio da Silva Machado/SC
Gols: 37min/1ºT - Galeano (CEA); 27min/2ºT - Pedro Raul (CEA)
Cartões amarelos: Zanocelo, Marllon, Pedro Raul (CEA)
Cartões vermelhos: Ignácio (FLU)
Público e renda: 28.700 pessoas e R$ 372.946,00