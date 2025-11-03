Cearense Manoel Messias vence etapa do Chile da Copa do Mundo de Triatlo

Foto: Wagner Araújo/World Triathlon O cearense Manoel Messias venceu a etapa de Viña del Mar da Copa do Mundo de Triatlo.

O triatleta cearense Manoel Messias conquistou neste domingo, 2, a etapa de Viña del Mar, no Chile, da Copa do Mundo de Triatlo. A vitória veio após uma prova emocionante, que ele finalizou com o tempo de 49 minutos e 38 segundos, apenas um segundo à frente do segundo colocado, o português João Nuno Batista.

O triunfo foi selado graças a um sprint espetacular nos momentos finais da prova, quando o brasileiro conseguiu avançar da terceira para a primeira colocação.

A etapa de Viña del Mar é disputada no formato sprint, que consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Messias terminou a natação na 25ª posição, mas rapidamente se recuperou.

Na transição para o ciclismo, conseguiu se juntar ao segundo pelotão, a apenas 19 segundos do líder. Foi na corrida, a parte mais decisiva, que o cearense demonstrou sua força: ele conseguiu se manter nas primeiras colocações e, nos minutos finais, superou o português João Nuno e o espanhol David Cantero, garantindo o primeiro lugar.

Segundo título mundial de Manoel Messias no Chile



Não é a primeira vez que Manoel Messias triunfa no litoral chileno. Ele já havia vencido a mesma etapa em Viña del Mar em 2023. Em 2024, ele também garantiu o título em Brasília. Após a vitória, o triatleta celebrou mais um pódio no Chile.

"Parece que gosto de vencer em solo chileno. Estou contente com a segunda vitória em Viña del Mar. Para falar a verdade, ainda não acredito que ganhei, porque tinham atletas muito bons à frente. Foi um esforço muito grande na primeira volta para alcançá-los. Consegui estabilizar na segunda volta e dar tudo no fim", destacou.