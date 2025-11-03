Fortaleza tem 20,3% de chance de permanecer na Série A, aponta UFMG

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-09-2025: Jogo Fortaleza x Vitória, pela série A do Campeonato Brasileiro. O jogo marca a estreia do treinador Martín Palermo. Na foto, comemoração de Breno Lopes. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Fortaleza segue vivo na luta contra o rebaixamento após o empate com o Santos no sábado, 1º, na Vila Belmiro. Com o resultado, a equipe tricolor agora tem 20,3% de chance de permanecer na elite em 2026. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.

Na 18ª colocação, o time comandado pelo argentino Martin Palermo chegou aos 28 pontos somados, cinco a menos que o próprio Peixe, primeiro clube fora da zona da degola. Ao todo, o Leão do Pici ainda disputará oito partidas até o fim da competição nacional.

O primeiro duelo acontece na nesta quinta-feira, 6, diante do maior rival, Ceará. As equipes vão medir forças às 20 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A. Esse será o último Clássico-Rei da temporada.