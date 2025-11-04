Ancelotti anuncia convocados da seleção brasileira

A seleção brasileira foi convocada nesta segunda-feira, 3, por Carlo Ancelotti para os amistosos na próxima Data Fifa. A equipe enfrenta Senegal e Tunísia entre os dias 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.
Esta é a quarta convocação de Ancelotti, mas a quinta em que ele de fato comanda a seleção. A primeira "lista longa" foi elaborada pela CBF e apresentada ao técnico italiano, que definiu os convocados antes do anúncio.
O grupo começa a se apresentar no dia 10, em Londres, onde irá treinar no Sobha Realty Training Centre, CT do Arsenal. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, às 13 horas (de Brasília).
No dia 16, a delegação viaja para Lille, na França, onde treinará já na Decathlon Arena. O estádio será o palco do confronto com a Tunísia, dia 18, às 16h30min (de Brasília)
Entre os nomes convocados, destacam-se a presença de dois dos Flamengo (Alex Sandro e Danilo) e um do Palmeiras (Vitor Roque), times que disputam os títulos do Brasileirão e da Libertadores. O atacante palmeirense, inclusive, foi chamado pela primeira vez, assim como o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia. Houve ainda o retorno do volante Fabinho, hoje no Al-Ittihad, fora da Amarelinha desde 2022. (Agência Estado)