Bareiro se firma como titular e vira esperança de gols do Fortaleza para o Clássico-Rei

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Adam Bareiro demorou para engrenar, mas tem se firmado como titular do Fortaleza

Antes criticado pelas atuações e oportunidades desperdiçadas, Adam Bareiro agora vive novo momento no Fortaleza. O centroavante paraguaio conquistou vaga de titular no time de Martín Palermo — que marcou época na posição com a camisa do Boca Juniors —, passou a balançar as redes e se tornaou esperança de gols no Clássico-Rei da próxima quinta-feira, 6.

Após passagem pelo Al-Rayyan, do Catar, o camisa 27 foi contratado pelo Tricolor no início de julho por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época), junto ao River Plate, da Argentina, com contrato até o fim de 2027. O jogador de 29 anos era desejo antigo da equipe do Pici e foi adquirido para disputar posição com Lucero e Deyverson, que não conseguiam se firmar.

Bareiro não teve oportunidade de atuar sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e só estreou com Renato Paiva, no empate por 1 a 1 com o Bahia, em 19 de julho. O paraguaio era sempre acionado no decorrer das partidas e teve a primeira chance na escalação inicial diante do Mirassol, em que acabou perdendo pênalti — e o rebote — e viu o Tricolor ser derrotado por 1 a 0.

Foram 12 jogos de jejum até anotar o primeiro gol com a camisa do Leão. E as pazes com as redes ocorreram num momento decisivo: o camisa 27 garantiu a virada tricolor sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, resultado importante para a equipe em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Apesar do tento — e da pausa para a Data Fifa —, Adam Bareiro seguiu como reserva na partida seguinte, no revés por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão. Para piorar, o centroavante ainda foi expulso em confusão ao final do jogo. Desfalque contra o Cruzeiro, ele retornou como peça importante do time.

O paraguaio foi escolhido por Palermo para formar a trinca ofensiva ao lado de Herrera e Breno Lopes contra o Flamengo e teve boa participação. O perfil brigador incomodou os defensores rubro-negros e o papel de pivô permitia aproximações e investidas dos pontas. Além disso, Bareiro ainda quase marcou um belo gol de cobertura no início, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha.

O desempenho o credenciou a seguir como titular diante do Santos, no sábado passado, 1º, na Vila Belmiro. E o atacante correspondeu: aproveitou cruzamento de Breno Lopes e acertou cabeceio deslocando Gabriel Brazão, abrindo o placar para o Fortaleza. Adam ainda balançou as redes instantes depois, mas o gol foi anulado por impedimento de Breno no início do lance.

Os números do camisa 27 ainda são modestos no Pici, com apenas duas bolas nas redes em 16 jogos e somente três atuações como titular do Tricolor, mas o recorte mais recente é positivo, em meio ao crescimento da equipe. Bareiro, portanto, vira uma das esperanças para desequilibrar o confronto diante do Ceará, no na quinta-feira, 6, às 20 horas, pela 32ª rodada da Série A.

A tendência é que o paraguaio siga como titular no comando do ataque, ao lado de Herrera e Breno Lopes. Em quatro Clássicos-Rei em 2025, todos com Juan Martín Lucero como titular, o Leão só anotou dois gols.

"Bom que Bareiro voltou a marcar gol, que é algo que, desde que eu cheguei, se estava pedindo, que os atacantes e os centroavantes não estavam marcando gols. Se não tivessem anulado, o segundo gol seria do Adam também. Há muitas coisas positivas que temos que seguir ressaltando, a equipe continuar crescendo", avaliou Palermo, depois do 1 a 1 com o Peixe.