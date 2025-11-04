Pedro Raul retribui confiança de Léo Condé e volta a marcar na véspera do Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul comemora gol pelo Ceará

Depois de viver semanas com atuações abaixo do esperado e críticas constantes, Pedro Raul enfim reencontrou o caminho do gol e teve papel crucial no triunfo do Ceará por 2 a 0 sobre o Fluminense, no domingo, 2, na Arena Castelão.

O embate, válido pela 31ª rodada da Série A, colocou fim a uma sequência negativa do atacante e serviu também como resposta à confiança sustentada pelo técnico Léo Condé, que seguiu apoiando o centroavante mesmo diante da cobrança da torcida.

PR, como é chamado pelos companheiros, chegou a ficar três partidas consecutivas sem marcar e, além dos números, vinha acumulando atuações marcadas por baixa influência no jogo, dificuldades em reter a bola e perda de várias oportunidades claras.

Ainda assim, Condé nunca escondeu que mantinha convicção no potencial do centroavante. Depois da derrota para o Atlético-MG, no dia 26 de outubro, o treinador reforçou publicamente seu respaldo.

"O Pedro, nesses últimos jogos, fez um ou dois gols, pouco, principalmente pela expectativa criada com a sua chegada. No Campeonato Estadual e no início do Brasileiro, ele foi decisivo. É um jogador em quem temos confiança. Sabemos que agora restam nove jogos decisivos e precisamos passar confiança para ele", disse o técnico à época.

Na partida seguinte, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, o camisa 9 voltou a jogar mal e foi substituído ainda no intervalo. Mesmo assim, o comandante ainda bancou o jogador no time titular contra o próprio Flu, em uma espécie de "jogo da volta".

A resposta veio dentro de campo. Ante o time carioca, no domingo, 2, Pedro Raul mostrou presença, mobilidade e oportunismo. Seu gol — o segundo do Ceará — nasceu de um lance que simboliza bem o que o atacante pode oferecer quando está em boa fas: ele recebeu na meia-lua, protegeu bem, limpou Martinelli e finalizou firme. A bola ainda desviou em Freytes antes de morrer no ângulo de Fábio.

Depois, o atacante ainda voltou a balançar as redes, aproveitando passe de Mugni, mas o lance foi anulado porque a bola tocou na mão do argentino no início da jogada.

Com o gol, o camisa 9 chegou a 15 tentos marcados em 40 jogos na temporada pelo Vovô. O momento para voltar a balançar as redes, inclusive, não poderia ser mais crucial: o time voltou a vencer na Série A e ainda ganhou seu principal homem de referência motivado justamente às vésperas do Clássico-Rei, que será disputado nesta quinta-feira, 6, às 20 horas.

No fim da partida, o atacante celebrou a atuação e projetou o confronto diante do maior rival, Fortaleza. “Muito feliz em voltar a marcar. Sou camisa 9, preciso disso. Essa união vai nos levar até os nossos objetivos.” Em seguida, projetou o clássico contra o Fortaleza: “Clássico não tem favoritismo, tem que entrar com a mesma seriedade. É fechar o ano com uma invencibilidade nos clássicos.”