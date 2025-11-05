Artilheiros de Ceará e Fortaleza na Série A, Pedro Raul e Breno Lopes falam sobre Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal/O POVO e Mateus Amorim/Fortaleza EC Montagem com fotos de Pedro Raul, do Ceará, e Breno Lopes, do Fortaleza, antes do Clássico-Rei

Artilheiros de Ceará e Fortaleza no Brasileirão, Pedro Raul e Breno Lopes chegam ao último Clássico-Rei de 2025 como protagonistas de realidades diferentes. O que não muda é o quanto ambos são decisivos para as respectivas equipes.

Por um lado, o Vovô mira subir na na tabela para consolidar a busca por uma vaga na Copa Sul-Americana. O time do Pici, por sua vez, quer somar pontos para fugir da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na reta final do certame. Na disputa individual, o camisa 9 alvinegro soma nove gols na Série A, enquanto o ponta tricolor acumula cinco tentos.

Em coletiva ontem, Pedro Raul fez questão de afastar qualquer discurso de pressão exagerada e afirmou que o Ceará mantém foco exclusivo nos próprios objetivos, deixando a situação rival de lado.

“A gente tá focado no nosso. Se do outro lado estão transformando em alguma coisa, é deles lá o problema. A gente tá compenetrado nos nossos objetivos de alcançar a pontuação que o clube estipulou e vamos para mais um jogo. É um clássico, é diferente, mas a gente vai tratar com a mesma importância que tratou todos até agora. Vamos em busca dos três pontos e é isso”, comentou.

Na sequência, o goleador alvinegro ainda comentou sobre a expectativa de balançar as redes contra o rival. Neste ano, diante da equipe tricolor, ele assinalou o tento que culminou no bicampeonato estadual do Vovô.

"Todo gol é bom de se fazer. Mas, sim, por toda a atmosfera que é criada, por toda a importância que tem o clássico, fazer gol em clássico é diferente. Fui muito feliz em fazer o gol do título do Estadual. Participei do gol no primeiro turno e, se Deus quiser, quinta-feira vou trabalhar para buscar fazer gol também."

No Pici, Breno Lopes também projetou a partida em entrevista coletiva. Na oportunidade, o camisa 26 salientou o peso do clássico e reforçou a confiança no crescimento recente da equipe, que vem de dois jogos seguidos sem perder (vitória sobre o Flamengo e empate com o Santos).

“O grupo está bem consciente desse jogo, que é muito importante para nós, pensando em pontuação e tabela. É um clássico, algo que mexe com a cidade e com os ânimos. A gente vem conversando para equilibrar isso e entrar focado somente em jogar futebol, em fazer o nosso melhor”, afirmou o atacante.

Ao comentar o retrospecto recente, o ponta destacou que o Fortaleza perdeu clássicos por erros próprios, citando expulsões e falhas individuais que comprometeram resultados. Nas quatro vezes em que os clubes se enfrentaram em 2025, foram três vitórias do Ceará e um empate.

"Nos últimos clássicos, principalmente neste ano, a gente perdeu mais no detalhe. O Ceará não fez nenhum jogo em que tenhamos corrido atrás deles ou em que tenham sido melhores. Acabamos perdendo por erros nossos. Então, temos que corrigir isso. Quando vamos jogar contra eles, eles dão a bola para nós e esperam o nosso erro. Que a gente possa entrar focado, porque, quando conseguimos propor o jogo, temos bons jogadores, com qualidade", concluiu.