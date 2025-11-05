Bruno Ferreira e Brenno: os guardiões que podem decidir o Clássico-Rei

Foto: Felipe Santos/Ceará SC e Samuel Setubal Montagem com Bruno Ferreira, do Ceará, e Brenno, do Fortaleza, antes do Clássico-Rei pela Série A

Guardiões do local mais importante de um campo de futebol, Bruno Ferreira e Brenno viverão, no Clássico-Rei da próxima quinta-feira, 6, na Arena Castelão, mais um daqueles jogos em que o limite entre ser herói e vilão é muito curto. Goleiros de Ceará e Fortaleza, respectivamente, os dois vivem ótimos momentos e podem ser fundamentais para o resultado final do jogo.

A trajetória de Bruno Ferreira no Ceará foi construída sob alguns pilares: paciência, resiliência e competência. O goleiro, que nem sempre foi unanimidade entre os torcedores, hoje é titular absoluto do Vovô e peça importante no sistema defensivo. Com boas atuações recentes, o camisa 94 chega para o Clássico-Rei com a confiança em alta.

Embora tenha terminado a temporada passada como peça importante no acesso à elite nacional, Bruno Ferreira viu, em 2025, o Ceará ir ao mercado em busca de um novo goleiro. O escolhido foi Keiller, que iniciou o ano ganhando oportunidades como titular, mas não se firmou. O técnico Léo Condé logo acionou novamente o camisa 94, seu homem de confiança — que, mais uma vez, vem correspondendo às expectativas.

Com quase dois metros de altura, a “muralha” do Ceará tem sido um dos grandes destaques da equipe na atual campanha do Campeonato Brasileiro. No certame, o arqueiro participou de 24 jogos, todos como titular, período em que contabiliza 63 defesas, sendo 38 em finalizações vindas de dentro da grande área. Os dados são do SofaScore, referência em compilação de estatísticas.

Será a quinta vez neste ano que Bruno Ferreira enfrentará o Fortaleza, adversário que conhece bem e diante do qual está invicto. Nos quatro confrontos anteriores, o arqueiro venceu três e empatou um, além de ter comemorado o título do Campeonato Cearense. O jogo mais recente ocorreu exatamente pela Série A, quando o Vovô conquistou o triunfo por 1 a 0.

Titular no Clássico-Rei do primeiro turno do Brasileirão, Brenno novamente estará debaixo das traves do Fortaleza no duelo contra o Ceará. Acionado de última hora naquela ocasião — quando chegou a sofrer uma lesão que o afastou por mais de um mês dos jogos —, o arqueiro agora é o dono da posição e quer confirmar o bom momento diante do arquirrival.

Brenno voltou a ser titular contra o São Paulo, após João Ricardo, então dono da posição, sofrer nova lesão. Na vitória sobre o Juventude, fora de casa, o arqueiro pegou um pênalti. Em sua sequência atual, sofreu sete gols em seis duelos, mas se destacou com intervenções importantes em ao menos três confrontos em que o Leão pontuou — conquistando a confiança da torcida.

No triunfo sobre o Flamengo, o goleiro também se destacou quando acionado pelos rubro-negros: foram duas defesas dentro da área, segundo o SofaScore. Foi diante dos cariocas, também, a única vez em que o camisa 12 não foi vazado neste recorte.

Vivendo seu melhor momento com a camisa do Fortaleza, o goleiro tricolor agora tem um novo Clássico-Rei pela frente como prova de fogo para ratificar que merece o status de titular e que pode ser peça-chave para o time de Martín Palermo sair vitorioso do Castelão, mantendo-se vivo na luta contra o rebaixamento. (Com Afonso Ribeiro)