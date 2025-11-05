"Sobe a Placa" recebe comediantes Aluísio Junior e Adamastor Pitaco

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Adamastor Pitaco e Aluisio Junior no Sobe a Placa, do Esportes O POVO

No clima de decisão no futebol cearense, os comediantes Aluísio Júnior e Adamastor Pitaco foram a atração do quadro "Sobe A Placa", no YouTube do Esportes O POVO, nesta terça-feira, 4. A dupla falou sobre expectativas para o Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, e divertiram o público e os apresentadores do programa.

Para entrar no clima descontraído do "Sobe a Placa", a dupla participou de dois quadros. Em um deles, escolhiam entre ídolos de Ceará e Fortaleza, além de grandes nomes do humor cearense. Na primeira rodada de perguntas, o tricolor Aluísio Júnior afirmou ser um grande fã de um ex-atacante do clube.

"Se me perguntarem: Clodoaldo ou Neymar? Clodoaldo; Clodoaldo ou Messi? Clodoaldo; Clodoaldo ou Cristiano Ronaldo? Clodoaldo", disse o convidado.

Já Adamastor Pitaco revelou idolatria pelo atacante Sérgio Alves quando foi perguntando se preferia o ex-camisa 9 ou o também atacante Mota. "Os dois são matadores contra o Fortaleza, sou amigo dos dois, mas pela longevidade e pelos gols, fico com o Sérgio Alves", analisou o alvinegro.

Torcedor fanático do Fortaleza, Aluísio afirma que apesar da melhor colocação do Ceará na tabela, o Clássico-Rei tem costume de equilibrar as fases de ambas as equipes. Apesar disso, ressaltou o histórico recente de vitórias alvinegras.

"Clássico é clássico, não tem esse negócio de 'ah, porque tá numa fase boa, tá numa fase ruim'. Menino, quando é clássico, parece que soltam dois pitbulls e a gente tem que correr. Esse ano nós não ganhamos nem no par ou impar, se eu jogar baralho agora (contra o Adamastor), eu perco", brincou o humorista.

No segundo momento do programa, a dupla trocou piadas envolvendo glórias e momentos ruins de ambas equipes. Ao fim do quadro, ambos os humoristas passaram uma mensagem de paz e respeito no Clássico-Rei, afirmando que as rivalidades ficam dentro do campo.

"Tenho muitos amigos que torcem Fortaleza, muita gente fina, então mando um abraço para a torcida do Fortaleza. A gente brinca, é só brincadeira saudável. Respeito o Fortaleza, como eles respeitam o Ceará também. Minha mulher é doente Ceará. Olhe, Ceará, por favor ganhe, porque quando o você perde, ela tranca o quarto dela, não sai para nada. Por favor, ganhe, Ceará, ganhe", clamou Adamastor Pitaco.

"Quando fui agredido lá no Castelão, a torcida organizada do Ceará me ligou perguntando se eu precisava de suporte, se estava precisando de alguma coisa, se queria alguma ajuda. Então eu nunca brinco quando o Ceará perde para o Fortaleza, faço vídeos do meu time. Beijo para vocês, beijo para os jogadores do Ceará que são meus vizinhos também. Beijo para os meus amores do meu Fortaleza e para a minha torcida fantástica, maravilhosa. Quinta, que vença o melhor, e todo mundo já sabe que o melhor é o Fortaleza", apostou Aluísio Júnior.