Com ingressos esgotados, torcida do Ceará mostra empolgação com Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Ceará tem a sétima melhor média de público pagante na Série A 2025

Com ingressos esgotados, a torcida do Ceará vai chegar confiante para mais um Clássico-Rei decisivo. O duelo contra o rival Fortaleza, marcado para quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, promete casa cheia, clima de final e uma atmosfera que deve pressionar os dois lados desde o apito inicial.

Toda a carga destinada ao público alvinegro foi vendida rapidamente, e agora restam apenas ingressos vinculados a novas adesões do programa de sócio-torcedor. Este será o quinto encontro entre Ceará e Fortaleza em 2025.

O retrospecto recente joga a favor do Vovô: em 2025, são três vitórias e um empate diante do maior rival. A mais recente derrota alvinegra em Clássico-Rei aconteceu em abril de 2023. Desde então, já são nove jogos de invencibilidade contra o Fortaleza.

Por conta da divisão de torcidas, a capacidade liberada para este jogo é de 56.943 cadeiras. Destes, 40% são destinados à torcida visitante. Assim, o Ceará, como mandante, dispõe de 33.159 ingressos para seus torcedores, enquanto o Fortaleza recebeu uma carga de 23.784. Apesar disso, os adeptos alvinegros se movimentaram mais rápido para garantir presença.

O zagueiro Willian Machado, líder dentro do elenco, ressaltou o peso desse apoio vindo das arquibancadas e a motivação natural que envolve o clássico.

"A gente sabe de todo o engajamento do torcedor para esse jogo. O clássico dispensa comentários, a motivação vem por si só. Pode ter certeza que a gente vai estar muito motivado. A equipe deles não está numa situação boa, mas, mais do que isso, a gente tem que olhar para o nosso lado, o que fazer no jogo porque, fazendo uma grande partida, a gente vai estar muito próximo da vitória", afirmou o defensor.

O técnico Léo Condé também comentou sobre a expectativa para o duelo, reforçando a importância emocional e competitiva envolvida. “O Clássico-Rei é sempre muito especial, é um jogo que todo mundo gosta de jogar. Mexe com a cidade, temos o máximo respeito pelo rival, mas vamos procurar fazer o melhor possível para sair com o resultado positivo”, destacou.

No primeiro turno, o Ceará venceu por 1 a 0, em uma das partidas mais eficientes da equipe na temporada. Agora, embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o clube ocupa a 12ª posição, com 38 pontos, e chega motivada.

O rival, por sua vez, segue pressionado pela luta contra o rebaixamento. O empate diante do Santos na última rodada manteve o time na 18ª colocação, o que aumenta a carga emocional do duelo, já que pontuar no clássico virou necessidade urgente.

Para o Ceará, além da chance de vencer novamente o maior rival e, de quebra, complicar a situação no Pici, o duelo ainda pode deixar o clube cada vez mais perto de atingir a pontuação necessária para se livrar do rebaixamento, deixando, assim, o Vovô mais focado na busca por uma vaga na Copa Sul-Americana.