No último Clássico-Rei de 2025, Ceará busca embalar e Fortaleza joga pela sobrevivência

A rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza ganhará mais um capítulo em sua história nesta quinta-feira, 6, quando as equipes farão o último Clássico-Rei da temporada 2025, às 20 horas, em duelo válido pela 32ª rodada da Série A, na Arena Castelão. O embate não vale taça, mas o clima é de decisão e há diversas narrativas em jogo: o Vovô tem a chance de afundar o rival, enquanto o Leão luta por sua sobrevivência contra o rebaixamento.

Será o quinto Clássico-Rei neste ano, e o retrospecto é totalmente favorável ao lado preto-e-branco do Estado. Nos quatro encontros anteriores, o Vovô venceu três, além de um empate — neste recorte, superou o rival na final do Campeonato Cearense e no primeiro turno do Brasileirão. Nos últimos 13 confrontos, inclusive, o Leão triunfou apenas uma vez, contra sete do Alvinegro, que acumula nove jogos de invencibilidade.

Após uma imponente atuação diante do Fluminense, que culminou em vitória, o Ceará chega para o clássico com um clima leve e uma situação mais tranquila na tabela de classificação da Série A, na qual ocupa o 12º lugar, com 38 pontos, sete a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento, e seis a menos que o São Paulo, atual oitavo — posição que pode garantir classificação à pré-Libertadores do próximo ano.

O duelo contra o Fortaleza, portanto, é uma oportunidade para o Ceará embalar na competição e se aproximar dos clubes da primeira página da tabela. O fato de poder afundar o maior rival na zona de rebaixamento é ainda a "cereja do bolo" e eleva ainda mais as expectativas da torcida alvinegra para o jogo. Pedro Raul, em coletiva, desconversou sobre os problemas do Leão e manteve o foco voltado para os objetivos do Vovô.

"A gente está focado no nosso. Se do outro lado estão transformando em alguma coisa, é problema deles. A gente está concentrado nos nossos objetivos de alcançar a pontuação que o clube estipulou e vamos para mais um jogo. É um clássico, é diferente, mas a gente vai tratar com a mesma importância que tratou todos até agora. Vamos em busca dos três pontos e é isso", afirmou.

No Fortaleza, cada rodada é uma luta por sobrevivência no Campeonato Brasileiro. O Leão, desde a chegada do treinador Martín Palermo, renovou as esperanças de escapar do rebaixamento, que em alguns momentos do torneio parecia inevitável. A equipe vive sua melhor fase técnica e vê o Clássico-Rei como a chance de realmente “virar a chave”. Nenhum outro resultado que não seja a vitória importa.

Se derrotar o maior rival, além da questão anímica, de elevar a confiança e a moral, o Fortaleza pode encurtar para apenas três pontos a distância do Vitória, que ultrapassou o Santos após vencer o Internacional nesta quarta-feira e é o primeiro time fora da zona da degola. No pior dos cenários — se o time paulista vencer o rival Palmeiras e o Tricolor perder o clássico com o Ceará —, o time cearense pode ver a margem para fugir do rebaixamento aumentar para oito pontos.

“Nossa equipe vem em uma crescente muito boa, sendo mais consistente e criando mais oportunidades de gol. Respeitamos o nosso rival, que vive um bom momento na competição. O ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida, que pode ser um divisor de águas para a gente na competição”, disse Breno Lopes.

Sobre desfalques e retornos, os técnicos dos dois times possuem situações distintas. Do lado do Fortaleza, Pochettino está suspenso e não joga. João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Allanzinho e Marinho, que estão no departamento médico, são outras ausências. Por outro lado, o importante Matheus Pereira treinou durante a semana e deve ser relacionado para a partida.

Do lado do Ceará, Léo Condé não conta com Marllon, suspenso, enquanto Pedro Henrique, que saiu sentindo dores contra o Fluminense, é dúvida.

Ceará x Fortaleza: ficha técnica

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Zanocelo (Dieguinho) e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/11/2025

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere

