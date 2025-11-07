Atacante Raphinha é único brasileiro na eleição de melhor do mundo da Fifa

Após uma temporada brilhante pelo Barcelona, o atacante Raphinha é o único remanescente brasileiro na lista de 11 candidatos a melhor do mundo do prêmio The Best, que premia os craques da temporada 2024/2025 do futebol mundial. A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 6, a lista de finalistas das várias categorias.
A cerimônia de entrega dos troféus ainda não tem data e local definidos. Uma votação popular no site da Fifa (fifa.com) vai definir os três finalistas de cada categoria. A eleição vai até o dia 28 de novembro.
Autor de 34 gols e responsável por 26 assistências em 57 partidas pelo Barça na temporada passada, o gaúcho de 28 anos tenta suceder o compatriota Vinícius Jr., que recebeu o prêmio em dezembro de 2024, mas não está entre os indicados neste ano. Para isto, porém, ele terá de superar uma lista forte de jogadores — principalmente o atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG, eleito como melhor do mundo pela revista France Football.
Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Harry Kane (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal e Pedri (Barcelona) e Mohamed Salah (Liverpool) completam a lista de concorrentes.
Raphinha também concorre à seleção da temporada. Mas neste prêmio não será o único brasileiro na disputa. O Brasil será representado ainda pelos goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense) e Weverton (Palmeiras); pelos zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e pelos atacantes João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (ex-Botafogo).
Alisson, aliás, busca ganhar pela segunda vez o prêmio de melhor goleiro do mundo. A primeira foi 2019. O atual campeão, que agora busca a honra pela terceira vez, é o argentino Dibu Martínez, do Aston Villa. Os demais concorrentes são Thibaut Cortois (Real Madrid), o favorito Gianluigi Donnarumma (ex-PSG), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal) Iann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona).
No futebol feminino, o Brasil não teve nenhum indicado, nem como jogadora, nem como treinador. As 17 finalistas do prêmio principal são: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze e Lauren James (Chelsea); Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona); Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo e Leah Williamson (Arsenal); Temwa Chawinga (Kansas City Current); Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay e Lindsey Heaps (Lyon); Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina e Alexia Putellas (Barcelona). (com Gazeta Esportiva)