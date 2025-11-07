Ceará arranca empate no fim, amplia tabu e mantém Fortaleza na vice-lanterna do Brasileirão

Com emoção até o fim, o quinto e último Clássico-Rei de 2025 manteve de pé o tabu vigente desde 2023. O Fortaleza saiu na frente, mas o Ceará lutou até os últimos instantes e arrancou o empate por 1 a 1, ontem, no Castelão, pela 32ª rodada da Série A.

O Alvinegro agora soma dez jogos de invencibilidade no maior duelo do futebol cearense, com seis empates e quatro vitórias. Em noite de brilho dos centroavantes, o paraguaio Adam Bareiro abriu o placar no Gigante da Boa Vista, e o artilheiro Pedro Raul — que já havia balançado as redes na final do Campeonato Cearense — deixou tudo igual.

Com o empate, Vovô recupera uma posição na tabela de classificação e fica em 13º, com 39 pontos. Já o Leão segue na penúltima colocação, com 29 pontos — mesma pontuação do Juventude, mas com um triunfo a menos —, e a cinco do Vitória, 17º colocado. O 1 a 1 no placar teve festa alvinegra na arquibancada, já que o Ceará fica mais próximo de assegurar permanência na elite, e o Fortaleza segue em situação delicada na luta conta o rebaixamento.

Valioso para as duas equipes — tanto pela situação no Brasileirão, quanto pela rivalidade —, o duelo no Gigante da Boa Vista teve um Vovô com a escalação repetida depois da vitória sobre o Fluminense e um Leão com uma novidade em razão da suspensão de Pochettino: Moisés foi o escolhido.

O camisa 21, pelo lado esquerdo, e Herrera, na outra ponta, eram os responsáveis por frear as investidas de Fabiano Souza e Matheus Bahia, respectivamente. Breno Lopes e Adam Bareiro — dobradinha que voltou a funcionar no gol tricolor — ficavam mais avançados. Do lado alvinegro, Galeano e Pedro Henrique inverteram posicionamentos, com o paraguaio caindo pela esquerda, e o camisa 7, pela direita. Pedro Raul era marcado de perto por Brítez.

O Ceará tinha mais posse de bola diante de um Fortaleza cauteloso, à espera dos contra-ataques, mas as chances claras demoraram a sair. Vina arriscou batida de fora da área, Pedro Raul interceptou, dominou e tocou para Galeano, que finalizou para defesa de Brenno; na sequência, o camisa 9 chutou rasteiro, cruzado e sem perigo.

Aos 32 minutos, Vina teve oportunidade em cobrança de falta da entrada da área, mas mandou por cima da meta. Quatro minutos depois, na primeira chance evidente, o Fortaleza saiu na frente: em cobrança rápida de escanteio, Pierre rolou para Breno Lopes, que cruzou e achou Adam Bareiro. O paraguaio subiu com liberdade e testou firme para balançar as redes no Clássico-Rei.

Garçom do lance, Breno correu em disparada para comemorar e vibrou em frente à torcida do Ceará, o que revoltou os alvinegros — que arremessaram objetos em campo — e irritou os jogadores do Vovô, gerando um princípio de confusão. Até Martín Palermo deixou a área técnica para acalmar os ânimos.

Depois do gol sofrido, o Ceará tentou responder com Vina, em cobrança de falta, Galeano, de cabeça, e Pedro Henrique, em mergulho após cobrança de escanteio, sem êxito. O placar na ida para o intervalo empolgou os tricolores nas arquibancadas e não esmoreceu os alvinegros, que subiram o volume para mostrar apoio.

Na volta para o segundo tempo, passados 15 minutos, Palermo e Léo Condé mexeram nos times: Crispim entrou no lugar de Moisés; Fernandinho e Mugni substituíram Pedro Henrique e Zanocelo. O Alvinegro se lançou ao ataque, e o Tricolor passou a tentar explorar os contragolpes.

Em uma saída de bola atrapalhada da zaga do Vovô, Bareiro e Herrera tiveram boas oportunidades, mas pararam na defesa rival. Daí em diante, o Ceará se instalou no campo de ataque até chegar ao empate. Primeiro, Vina teve boa oportunidade da marca do pênalti e arrematou com perigo.

Quando a torcida tricolor já subia o volume à espera do apito final e do fim do tabu, o gol alvinegro saiu: Marcos Victor cruzou da intermediária, Pedro Raul subiu mais que a zaga rival e cabeceou colocado para deslocar Brenno e deixar tudo igual. Festa alvinegra no Castelão, com celebração dos jogadores e cânticos intensos da torcida.

Ceará 1x1 Fortaleza: ficha técnica

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Dieguinho), Zanocelo (Mugni) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Téc: Léo Condé

Fortaleza



4-2-4: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre (Pablo Roberto); Moisés (Lucas Crispim), Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Adam Bareiro (Lucero). Téc: Palermo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/11/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 36min/1ºT - Adam Bareiro (FOR); 44min/2ºT - Pedro Raul (CEA)

Cartões amarelos: Matheus Bahia e Vina (CEA); Mancuso, Breno Lopes e Gastón Ávila (FOR)

Público e renda: