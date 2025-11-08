Brasileira Luisa Stefani chega à decisão do WTA Finals de duplas, ao lado de Babos

Foto: Reprodoção/X/Wimbledon Luisa Stefani também disputou a final de Wimbledon em 2025

A tenista brasileira Luisa Stefani continua fazendo história no circuito internacional. Nesta sexta-feira, 7, a paulistana e sua dupla, Tímea Babos, da Hungria, venceram Hsieh Su-wei, de Taiwan, e Jelena Ostapenko, da Letônia, nas semifinais do WTA Finals, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (5). O resultado colocou a equipe na decisão do torneio que reúne as oito melhores duplas do tênis feminino mundial.

Aos 28 anos, Stefani é a primeira mulher brasileira a alcançar tal feito e a primeira atleta do tênis nacional a chegar ao jogo decisivo dos Finals desde 2017. Naquela ocasião, o brasileiro Marcelo Melo foi vice-campeão das duplas no torneio masculino, ao lado do polonês Lukasz Kubot.

"Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado", disse Stefani.

Agora, Luisa Stefani e Tímea Babos vão encarar a dupla formada a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens que eliminaram a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, números 1 e 2 do mundo, respectivamente. O duro duelo terminou e 2 sets a 1, parciais 4-6, 7-6 (6) e 10-6.

A decisão das duplas do WTA Finals será disputada neste sábado, em horário ainda a ser definido. Já no simples a decisão será entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, e a cazaque Elena Rybakina, sexta colocada da WTA. (Com Gazeta Esportiva)