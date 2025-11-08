Ceará se aproxima de pontuação da permanência e ganha fôlego por torneio internacional

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Gol Pedro Raul Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O empate com sabor de vitória no Clássico-Rei dessa quinta-feira, 6, pela 32ª rodada do Brasileirão, fez o Ceará recuperar apenas uma posição na tabela de classificação. Mas o avanço deixou o time mais próximo da pontuação para garantir presença na elite nacional em 2026 e deu fôlego na briga por vaga em uma competição continental.

O time de Porangabuçu estava na 12ª colocação no início da rodada, mas acabou ultrapassado por Atlético-MG e RB Bragantino, que ganharam no meio de semana. O gol de Pedro Raul, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o Vovô chegar aos 39 pontos — seis de distância para a zona de rebaixamento —, com mais seis jogos pela frente até 7 de dezembro.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) considera 45 pontos como margem mais segura para uma equipe evitar o rebaixamento no Brasileirão, com 0,47% de probabilidade no cenário atual. A tendência, porém, é que até seja possível escapar da queda com um desempenho inferior nesta temporada.

"45 (pontos) é a média geral, que todo mundo mira, mas já tivemos vários casos de equipes escaparem com menos pontos. (...) Está todo mundo pontuando, então vamos fazer a nossa parte e tentar definir essa situação o quanto antes", analisou Léo Condé, técnico alvinegro.

No caso do Ceará, o Departamento de Matemática da UFMG indica apenas 2,6% de chance de queda atualmente. O Vovô tem ainda três partidas como mandante (contra Internacional, Cruzeiro e Palmeiras) e três como visitante (Corinthians, Mirassol e Flamengo).

Para além da parte matemática, a igualdade contra o Fortaleza — que ampliou a invencibilidade em Clássicos-Rei para dez jogos — reforçou a sinergia entre arquibancada e jogadores, que festejaram juntos depois do apito final. No ano de volta à Primeira Divisão, a equipe de Porangabuçu está cada vez mais próxima de confirmar presença para o próximo ano.

Com a possibilidade de mais vagas para competições da Conmebol a partir do futuro campeão da Libertadores deste ano (Palmeiras ou Flamengo) e da Copa do Brasil (Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense são os semifinalistas), o Alvinegro é um dos fortes candidatos a ir para a Copa Sul-Americana de 2026, com 55,3% de probabilidade. Para a Libertadores, a chance é de apenas de 0,08%, segundo a UFMG.

"O mais importante de tudo é a gente conseguir, aos poucos, ir angariando pontos importantes. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, principalmente para uma equipe igual ao Ceará, que subiu esse ano, com orçamento mais baixo. Conseguimos fazer uma equipe competitiva, que deixa tudo dentro de campo", elogiou Condé.

"Aos poucos, a gente está conseguindo atingir o objetivo. Ainda não conseguimos. Restam seis rodadas, jogos muito complicados que a gente vai ter pela frente, assim como os adversários que estão nessa luta (pela permanência) vão ter jogos difíceis, mas vamos passo a passo para que possa alcançar, o quanto antes, esse objetivo da permanência", completou o comandante.