Norris faz pole da corrida sprint de Fórmula 1; Bortoleto é 14º

Líder do Mundial de pilotos da Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada nesta sexta-feira, 7, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Norris, que mais cedo havia sido o mais rápido no treino livre, fez a melhor volta no SQ3 com o tempo de 1:09.243. O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o australiano Oscar Piastri (McLaren) ficaram com a segunda e a terceira posições, respectivamente.

"Fizemos o que precisávamos fazer, que era ser o mais rápido hoje", disse Norris, que recuperou a liderança do campeonato, superando Piastri por um ponto, ao vencer o GP do México há duas semanas. "É um fim de semana longo e ainda é sexta-feira. A previsão é de vento e chuva, então temos que estar preparados para isso", acrescentou o britânico.

Por sua vez, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que está na briga pelo título com Norris e Piastri, decepcionou com apenas o sexto melhor tempo.

O britânico George Russell (Mercedes) ficou com a quarta posição, superando o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) por apenas um milésimo de segundo. Alonso, portanto, largará logo à frente de Verstappen.

Completam o Top 10 o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e o alemão Nico Hülkenberg (Sauber).

Primeiro brasileiro a correr em Interlagos na Fórmula 1 desde 2017 — o último foi Felipe Massa —, Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou na 14ª posição. (AFP)