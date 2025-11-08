Semifinais do Cearense Feminino começam com Fortaleza e Ceará em busca de vaga na decisão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-11-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com vitória de 2 x 0 para o Fortaleza contra o Ceará. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

As semifinais do Campeonato Cearense Feminino começam neste sábado, 8, com Hiroos x Fortaleza e Ceará x R4 em campo em fases diferentes da temporada, mas com o mesmo objetivo: garantir vaga na decisão do Estadual. Os dois duelos terão transmissão ao vivo da TV O POVO (canal 48.2) e do YouTube Esportes O POVO.

O Fortaleza visita o Hiroos Cariri, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha. Em busca de coroar um ano histórico, o Tricolor chega como amplo favorito, embalado por números expressivos. Na primeira fase, somou cinco vitórias e um empate em seis partidas, com 50 gols marcados e apenas um sofrido.

A campanha reflete a consistência de 2025, na qual as Leoas conquistaram a Copa Maria Bonita e o acesso inédito à Série A1 de forma invicta. No acumulado da temporada, são 23 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 91 gols marcados e apenas 14 tomados.

Do outro lado, o Hiroos Cariri conseguiu vaga no mata-mata mesmo sem pontuar, beneficiado pela desclassificação do Movimenta no Grupo B. Em campo, os resultados mostram o tamanho do desafio para a equipe caririense: foram duas derrotas para o R4, por 9 a 0 e 8 a 0, contabilizando 17 gols sofridos e nenhum marcado. A viagem até Barbalha representa o primeiro deslocamento da equipe tricolor no torneio, mas, mesmo fora de casa, a expectativa é de amplo domínio das Leoas.

Enquanto o Fortaleza tenta confirmar o favoritismo, o Ceará encara o R4, às 15 horas, no CT Franzé Morais (Itaitinga), em duelo que representa uma tentativa de melhorar na temporada alvinegra. O time tenta ressignificar o ano após quedas precoces: no Brasileirão A3, avançou na fase de grupos, mas ficou pelo caminho nas quartas contra o Atlético-PI; na Copa do Brasil, foi eliminado ainda na primeira fase diante do Rolim de Moura.

No Estadual, porém, o Ceará reencontrou rendimento. Em seis partidas, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota — justamente no Clássico-Rainha mais recente. O revés por 2 a 0 deixou marcas no grupo por ter sido o único resultado negativo da campanha, às vésperas de um mata-mata que pode determinar o rumo do clube na temporada.

Nas semifinais, o desafio será maior do que a maioria dos vistos na primeira fase. O R4 tem presença consolidada no futebol feminino local e novamente figura entre os protagonistas do Estadual. Foram apenas dois jogos no torneio, mas com placares elásticos contra o Hiroos: 9 a 0 e 8 a 0.

Em fases distintas, Ceará e Fortaleza entram em campo para confirmar objetivos diferentes: o Tricolor busca apenas manter o alto padrão que sustentou durante o ano; o Alvinegro tenta transformar o Estadual em símbolo de reconstrução e retomada de confiança. Nos dois confrontos, a vaga na grande final pode significar muito mais do que classificação — pode selar a continuidade de um ano histórico para um lado e virar o roteiro da temporada para o outro.