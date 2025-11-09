Ceará visita Corinthians em confronto direto para quebrar tabu pelo Brasileirão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-08-2025: Gol de Aylon em Jogo Ceará x Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Próximos na tabela de classificação, Ceará e Corinthians medem forças hoje, a partir das 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empolgado pelos resultados recentes, o time de Porangabuçu tem a oportunidade de ultrapassar o rival da vez se conseguir quebrar um tabu em território paulista.

O Vovô nunca venceu o Timão como visitante na Série A por pontos corridos: em sete jogos, de 2010 para cá, foram quatro empates e três vitórias do Corinthians. O único triunfo cearense longe de Fortaleza foi em 2019, pela terceira fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, na própria Neo Química Arena.

Retrospecto à parte, o Alvinegro de Porangabuçu quer aproveitar o embalo pelos resultados recentes na competição nacional para subir na tabela de classificação. O time de Léo Condé bateu o Fluminense e empatou com o arquirrival Fortaleza, conseguindo se recuperar das derrotas em sequência para Botafogo, Atlético-MG e Flu.

Com 39 pontos, o Ceará está próximo de assegurar permanência na Primeira Divisão de 2026. Uma vitória na Neo Química Arena, com mais cinco partidas pela frente, praticamente zeraria as chances de rebaixamento e permitiria voltar as atenções para a brigar uma vaga na Copa Sul-Americana — de quebra, passaria o Timão, que tem 42 pontos.

Para isso, porém, o Vovô terá desfalques de peso no setor ofensivo. Artilheiro alvinegro na temporada, com 16 gols, Pedro Raul pertence ao Timão e não poderá atuar por cláusula contratual; Vina, por sua vez, completou a série de três cartões amarelos e está suspenso. As baixas devem abrir espaço para Aylon e Mugni, respectivamente, no time titular.

Além deles, Condé perdeu o volante Fernando Sobral, que deixou o Clássico-Rei com dores, ainda no primeiro tempo, e não viajou com a delegação para São Paulo. A definição do substituto no meio-campo dependerá da estratégia do treinador para o embate fora de casa: se optar por um homem de mais marcação, Richardson será o escolhido; se preferir uma dupla mais dinâmica, com qualidade na saída de bola, tem Dieguinho para formar dupla com Zanocelo.

Dono da casa, o Corinthians soma quatro vitórias nos seis jogos mais recentes pelo Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior bateu, em sequência, Atlético-MG (1 a 0), Vitória (1 a 0) e Grêmio (2 a 0), mas foi derrotado pelo RB Bragantino na rodada passada.

O Timão também tem de lidar com ausências importantes, no gol e no meio-campo. Hugo Souza ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e segue fora de combate, sendo substituído por Felipe Longo na meta alvinegra.

No setor central, Charles, José Martínez e Carrillo estão suspensos, enquanto Raniele está sob os cuidados do departamento médico em razão de uma lesão no músculo adutor da perna direita. André e Vitinho são outras baixas para Dorival, que deve dar vez a Angileri e Maycon na formação titular. O setor ofensivo paulista conta com a qualidade de Garro, Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians x Ceará: ficha técnica

Corinthians

3-5-2: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Téc: Dorival Júnior

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Richardson), Zanocelo e Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 9/11/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Douglas Pagung/ES

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-Fifa/MG

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO