Na vice-lanterna, Fortaleza recebe o Grêmio para tentar seguir vivo na Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pochettino volta de suspensão e deve ser titular do Leão

Após um frustrante empate no Clássico-Rei, em que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, o Fortaleza vira a página para mais um jogo decisivo em sua busca para escapar do rebaixamento: contra o Grêmio, hoje, na Arena Castelão, às 20h30min. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não pode tropeçar novamente.

Com os resultados da rodada passada, o Leão do Pici caiu para a vice-lanterna da tabela de classificação, mas mantém a mesma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4, que atualmente é o Vitória. Restando sete partidas para o fim do torneio, os comandados de Martín Palermo precisarão ter, neste recorte, 66% de aproveitamento para sonhar com a permanência na elite — o que significa conquistar 14 dos 21 pontos em disputa.

“Parece que faz meses que estou aqui. Falta um mês, sete partidas. O que venho vendo nas últimas partidas é que a equipe não vai se entregar, vai lutar por esse desafio que assumi desde o momento em que cheguei. Não me interessa o que passou antes da minha chegada. Se há uma melhor versão da equipe, é fruto do que trabalhamos para recuperar rendimentos que talvez estivessem baixos e hoje estão se levantando. Vamos lutar até o final”, afirmou Palermo em coletiva.

Para a partida, o treinador argentino contará com o importante retorno do meio-campista Tomás Pochettino, que foi ausência contra o Ceará por cumprir suspensão automática. Já em relação aos desfalques, os nomes devem seguir sendo aqueles que estão entregues ao departamento médico: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, o volante Rodrigo e os atacantes Marinho e Allanzinho.

Adversário do Fortaleza, o Grêmio vive um momento de oscilação na Série A. Nos últimos seis confrontos, o Imortal venceu dois e amargou quatro derrotas — duas delas recentes, para Corinthians e Cruzeiro. Na tabela, o clube gaúcho ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos, ainda mantendo uma distância segura para a zona de rebaixamento.

Após o revés para o Cruzeiro na rodada passada, Mano Menezes, técnico do Grêmio, indicou que pode poupar jogadores que estão sentindo o desgaste físico. O comandante, inclusive, citou diretamente alguns nomes, como os atacantes Amuzu, Alysson e Carlos Vinícius — este último vem sendo um dos destaques da equipe. Além disso, o Imortal tem dois desfalques certos: Pavón, suspenso, e Cristian Olivera, lesionado.

“Será um jogo muito difícil em Fortaleza, eles já estão jogando melhor. Temos que ter essa condição física de estar bem, competir, brigar. Também vamos levar em consideração isso (parte física). Alguns jogadores de arrancada, de sprint, como Amuzu e Alysson, temos que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinícius, atacante) também sentiu um pouco. Temos que ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem”, afirmou Mano, que não estará à beira do campo por estar suspenso.

Fortaleza x Grêmio: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Grêmio

4-4-2: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson e Alysson (Aravena); Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique). Téc: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9/11/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO