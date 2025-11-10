Alcaraz estreia no ATP Finals com vitória convincente sobre De Miñaur

O espanhol Carlos Alcaraz estreou no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de 2025, com uma vitória convincente por 7-6 (7/5) e 6-2 sobre o australiano Alex de Miñaur, ontem, em Turim, na Itália.
Com este triunfo, Alcaraz precisa de mais dois na competição para terminar o ano como número 1 do mundo, independentemente do desempenho de seu rival italiano, Jannik Sinner.
Os próximos adversários de Alcaraz no Grupo Jimmy Connors serão o italiano Lorenzo Musetti, que se classificou na última hora após a desistência de Novak Djokovic, e o americano Taylor Fritz.
No jogo de abertura do ATP Finals, a Inalpi Arena recebeu os dois jogadores com mais vitórias nesta temporada: 68 para Alcaraz (incluindo o triunfo de ontem) e 55 para De Miñaur, que segue sem derrotar o espanhol nos cinco confrontos entre os dois.
"Sem dúvida, este é um dos melhores torneios do circuito. Estamos jogando contra os melhores do mundo, o que mostra o quão difícil e importante ele é", declarou Alcaraz após a partida.
"Nesta superfície (quadra dura coberta), Alex aproveita ao máximo a velocidade da bola. Ele é incrivelmente rápido e muito difícil de devolver a bola, então estou muito satisfeito por ter superado este grande desafio", acrescentou, sobre seu adversário.
Alcaraz admitiu que está encarando o final da temporada de forma diferente dos anos anteriores: "Nos últimos anos, tenho tido dificuldades para chegar ao final do ano motivado. Este ano é um pouco diferente, o que me orgulha, pois estou fazendo as coisas certas para me dar uma chance de tentar vencer este torneio", que ele nunca conquistou.
De Miñaur lutou bravamente contra Alcaraz no primeiro set, embora o espanhol tenha aberto vantagem logo no início, quebrando o saque do adversário no quarto game e fazendo 4-1.
Mas o australiano, de ascendência uruguaia e espanhola, reagiu e forçou um tie-break, onde acabou perdendo por 7-5 após uma hora e cinco minutos de uma batalha implacável.
Com o primeiro set garantido, Alcaraz exibiu seu melhor tênis. Ele superou o saque de De Miñaur (vencendo 65% dos pontos de devolução), conquistando três quebras consecutivas no início do segundo set e fechando a partida com uma vitória maiúscula por 6-2.