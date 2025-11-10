Ceará e Fortaleza ficam no empate em Clássico-Rei do Cearense de Futsal

Foto: João Moura / Fortaleza EC Ceará e Fortaleza fizeram jogo eletrizante pelo Clássico-Rei da modalidade

Após o duelo interrompido por conflito entre torcidas organizadas na arquibancada, no último dia 12 de setembro, Ceará e Fortaleza voltaram às quadras ontem, no Ginásio Paulo Sarasate, e empataram por 3 a 3, pela última rodada do Campeonato Cearense de Futsal.

Pecém e Pipoca, duas vezes, marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu. Matheus, também com dois gols, e Gugu Flores balançaram as redes pelo Tricolor do Pici.

O Ceará esteve à frente do placar e chegou a abrir 2 a 0 e 3 a 1, mas não sustentou a vantagem e permitiu a reação do Fortaleza, que buscou a igualdade no segundo tempo.

O empate confirmou a liderança do Leão na competição estadual, encerrando a primeira fase com 22 pontos. Nas quartas de final, o Fortaleza enfrentará o sexto colocado geral, decidindo a vaga em casa.

O Vovô, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 17 pontos, e ainda tem uma partida atrasada da 8ª rodada, marcada para a próxima quarta-feira, 12, às 19h45min, contra o Russas Futsal.

A equipe comandada por Daniel Sena busca voltar ao topo. Com sete títulos na história, o Alvinegro não conquista a principal taça do futsal cearense desde 2022.

Já o time de Guigo Verfe tenta levantar o troféu pela segunda vez, tendo sido campeão apenas em 2008. O Tricolor é o atual vice-campeão estadual, após perder a final passada para o São João de Jaguaribe.