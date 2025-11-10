Cirúrgico, Ceará vence Corinthians fora de casa e encaminha permanência na Série A

Embora quase nunca ameaçada, a permanência do Ceará na Série A para 2026 ficou matematicamente mais próxima, ontem. Fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Corinthians por 1 a 0, pela 33ª rodada da competição, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Galeano foi o autor do único gol da partida.
Com o resultado, o Vovô chegou aos 42 pontos na tabela de classificação. A pontuação histórica para descartar qualquer chance de rebaixamento é 45. Portanto, o Ceará deixou sua situação bem encaminhada para permanecer e jogar o Brasileirão do próximo ano e agora poder almejar vaga em competições internacionais.
O próximo desafio dos comandados de Léo Condé será apenas no dia 20, no retorno da Data Fifa, quando receberá o Internacional, às 21h30min, na Arena Castelão.
O primeiro tempo na Neo Química Arena foi de forte pressão corintiana, especialmente nos 30 minutos iniciais. Empurrado pela torcida, o time da casa impôs ritmo intenso e ocupou o campo ofensivo, criando as principais chances do período. O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, se viu obrigado a adotar postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva para conter as investidas do adversário.
A escalação, aliás, mostrou isso. Com desfalques importantes de Fernando Sobral, Vina e Pedro Rauul, Condé mandou a campo um time diferente, com Rafael Ramos atuando no meio de campo, fazendo uma dobradinha com Fabiano Souza pelo lado direito. No ataque, sem centroavante, apenas Pedro Henrique e Galeano.
Bruno Ferreira foi um dos grandes nomes da etapa, realizando intervenções importantes que evitaram o gol do Corinthians. O goleiro alvinegro se destacou, principalmente, em finalizações de fora da área e em bolas aéreas, mostrando segurança mesmo sob forte pressão. O Timão chegou a balançar as redes após cabeceio de Gustavo Henrique, mas o VAR anulou o lance ao identificar impedimento de Matheus Bidu, autor do cruzamento.
Quando o domínio paulista parecia se transformar em vantagem, o Ceará foi cirúrgico. Em rápido contra-ataque, Pedro Henrique avançou pelo meio e encontrou Galeano livre na área. O paraguaio finalizou no canto, abrindo o placar e silenciando momentaneamente o estádio.
Depois do gol, o Vovô ajustou as linhas, compactou o setor defensivo e dificultou a circulação de bola do Corinthians, que perdeu intensidade e criatividade na reta final da etapa. Com eficiência na marcação e aproveitamento máximo na única grande oportunidade que teve, o time cearense levou a vantagem mínima para o intervalo, sustentando o 1 a 0 com solidez e atenção tática.
No retorno para o segundo tempo, a postura do Ceará foi a mesma da etapa inicial. Taticamente, o time fazia um jogo beirando a perfeição, sem dar qualquer chance ao Corinthians. Bruno Ferreira era um mero telespectador.
Apenas aos oito minutos, com o holandês Memphis Depay, que chutou de dentro da área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. O Vovô, na questão ofensiva, também pouco fez.
Fernandinho, que entrou no lugar de Pedro Henrique, ao decorrer da etapa final, avançou pela esquerda, cortou a defesa, mas finalizou fraco para defesa tranquila de Felipe Longo.
No mais, o Vovô não teve sustos. Mesmo com uma escalação que gerou desconfiança por parte da torcida, o Ceará de Léo Condé mais uma vez se mostrou eficiente e saiu com a vitória.
Corinthians
4-3-3: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Talles Magno); Maycon, Breno Bidon (Romero) e Garro; Dieguinho, Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto. Téc: Dorival Júnior
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Zanocelo, Dieguinho (Lourenço), Mugni (Paulo Baya) e Fabiano; Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Richardson). Téc: Léo Condé
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 09/11/2025
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Douglas Pagung/ES
Gol: 30min/1ºT - Galeano
Cartões amarelos: Garro (COR); Rafael Ramos, Willian Machado, Fabiano Souza, Dieguinho, Zanocelo, Richardson, Lourenço e Pedro Henrique (CEA)
Público e renda: 39.926 presentes/R$ 2.881.918,00