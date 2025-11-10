City atropela Liverpool pela Premier League no milésimo jogo de Guardiola

Foto: Darren Staples / AFP Pep Guardiola atingiu marca expressiva na carreira ontem

O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0, ontem, no jogo mais aguardado da 11ª rodada da Premier League, e agora os Citizens são os principais perseguidores do líder Arsenal.

Com gols do norueguês Haaland, do espanhol Nico González e do belga Jeremy Doku, o City chegou à segunda colocação, com 22 pontos, quatro atrás dos Gunners, que empataram em 2 a 2 com o Sunderland, no sábado, 8.

Foi assim que Pep Guardiola comemorou seu milésimo jogo como técnico, com a vitória de número 716, uma marca que ele havia descrito como "loucura" na sexta-feira, 7.

"Meus jogadores me deram um presente maravilhoso com a atuação contra os atuais campeões. Todos estiveram no seu melhor nível", comemorou o técnico catalão. "Estou orgulhoso de alcançar essa marca (de mil jogos) em Manchester, diante da minha família, especialmente contra o Liverpool. Tenho um respeito especial por esse clube", acrescentou.

A partida, que colocou frente a frente os vencedores dos últimos oito títulos da Premier League (seis para o City e dois para o Liverpool), correspondeu às expectativas desde os primeiros minutos.

O time da casa dominou o jogo desde o início e teve a primeira chance clara em um pênalti, marcado após uma falta cometida pelo goleiro Mamardashvili sobre Doku.

O georgiano, goleiro titular do Liverpool desde a lesão do brasileiro Alisson, no final de setembro, adivinhou o canto e defendeu o pênalti cobrado por Haaland.

Mas o norueguês raramente perde uma chance de marcar e rapidamente se redimiu, ganhando uma bola aérea na área contra a defesa dos Reds e marcando seu 19º gol na temporada em todas as competições, o 14º na Premier League.

Os Reds, que há uma semana encerraram uma sequência de quatro derrotas consecutivas, acharam que haviam empatado minutos depois, com uma cabeçada do capitão van Dijk após um escanteio. Mas o gol foi anulado por impedimento do lateral escocês Robertson, que estava à frente do goleiro Donnarumma na jogada.

A decepção foi ainda maior para o Liverpool nos acréscimos do primeiro tempo, quando o espanhol Nico chutou da entrada da área e ampliou para 2 a 0 antes do intervalo.

"Sofremos muito no primeiro tempo. É óbvio que eles foram melhores do que nós", admitiu o técnico holandês do Liverpool, Arne Slot. "Precisamos melhorar, mas não precisávamos deste jogo para saber disso".

No segundo tempo, o time da casa continuou dominando no Etihad Stadium, e Doku marcou o golaço da partida, um chute colocado de fora da área. O único chute na direção do gol do Liverpool aconteceu nos últimos 15 minutos, um tiro livre direto cobrado pelo húngaro Szoboszlai, defendido por Donnarumma.

O Liverpool sofreu, assim, a sua quinta derrota na Premier League, ficando em oitavo lugar, oito pontos atrás do Arsenal.

