Fortaleza decepciona, empata com o Grêmio e estaciona na vice-lanterna da Série A

Foto: STEFANIA LIMA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Duelo tricolor no Castelão ficou no empate

O Fortaleza protagonizou ontem, no Castelão, mais um daqueles jogos com todos os ares de time rebaixado. Precisando, a todo custo, da vitória, o Leão apenas empatou com o Grêmio por 2 a 2 e estacionou na vice-lanterna da Série A, com 30 pontos — dois a menos que o Juventude (18º). Em relação ao Vitória, primeiro fora do Z-4, o cenário permaneceu igual ao do início da rodada: cinco pontos de diferença.

Isso porque o time baiano também empatou, enquanto o Santos foi derrotado. Agora, o Tricolor do Pici terá três partidas consecutivas fora de casa, diante de Atlético-MG, Bahia e RB Bragantino — um cenário que torna a luta do time contra o rebaixamento ainda mais dramática.

O primeiro tempo tinha tudo para ser perfeito para o Fortaleza, mas acabou sendo péssimo. Com cinco minutos de jogo, o Tricolor já tinha a vantagem no placar: após erro na saída de bola do Grêmio, Pochettino recuperou a posse e acionou rapidamente Bareiro, que, com categoria, bateu bonito da intermediária. Foi o terceiro gol do centroavante nos últimos três jogos e o quarto dele na Série A.

Pouco depois, Breno Lopes aproveitou a desorganização do sistema defensivo do Imortal, arrancou em velocidade e tinha Bareiro totalmente livre na pequena área. Em vez de dar o passe para o companheiro, o atacante preferiu arriscar a finalização, que foi facilmente defendida pelo goleiro Gabriel Grando.

Foi a partir dali que tudo desmoronou. O Leão poderia, em dez minutos, ter feito 2 a 0, num contexto totalmente favorável. O que aconteceu, porém, foi um erro bizarro de Brenno, aos 13 minutos, que resultou no empate do time gaúcho. No lance, o arqueiro do Leão defendeu um cruzamento e, no momento de repor a bola, não percebeu que Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, estava em suas costas.

O camisa 12, então, colocou a bola no chão e viu Carlos Vinícius tomá-la. O atacante, com o gol escancarado, só empurrou. O tento causou um baque no Fortaleza, que passou a ser uma equipe passiva, sem vibração e facilmente dominada pelos visitantes. A postura pouco intensa do Leão chamou a atenção negativamente e teve, sim, impacto no desenrolar da etapa inicial.

Para piorar a situação, o Grêmio conseguiu a virada aos 31 minutos, quando Carlos Vinícius puxou contra-ataque e deu um bom passe para Marlon. O lateral-esquerdo aplicou um drible desconcertante no zagueiro Brítez e finalizou na saída de Brenno, garantindo a vitória parcial para o Imortal antes do intervalo. Na saída de campo, parte dos torcedores presentes vaiou os atletas do Fortaleza.

Insatisfeito, Palermo promoveu três alterações no vestiário: Moisés, Herrera e Matheus Pereira entraram nos lugares de Crispim, Pochettino e Lucas Sasha, respectivamente. Os novos nomes melhoraram a dinâmica ofensiva do Leão, que passou a encurralar o Grêmio em seu próprio campo. O empate, porém, aconteceu por meio de uma bola parada.

Aos 19 minutos, Matheus Pereira — que melhorou demais as articulações ofensivas do Fortaleza — marcou um golaço em uma cobrança de falta relativamente distante da área. O camisa 7 surpreendeu ao bater na direção da baliza, encobriu Grando e deixou tudo igual na Arena Castelão. Com o tento, o estado anímico do Tricolor do Pici mudou completamente: o time cresceu e sufocou o Imortal.

O final de jogo foi completamente eletrizante, com os dois clubes se atacando de peito aberto, já sem quase nenhuma organização defensiva. Ambos tiveram chances, mas nenhum foi eficiente o suficiente para vencer. Pior para o Fortaleza, que teve Matheus Pereira expulso e amargou outro resultado frustrante. A matemática ainda permite sonhar, mas a falta de competência do Leão tem sido um enorme impeditivo.

Fortaleza 2x2 Grêmio: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Matheus Pereira), Pierre (Rossetto) e Pochettino (Herrera); Crispim (Moisés), Adam Bareiro e Breno Lopes (Deyverson). Téc: Martín Palermo

Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson (Gustavo Martins); Alysson (Cristaldo), Amuzu (Aravena) e Carlos Vinicius (André). Téc: Sidnei Lobo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9/11/2025

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 5min/1ºT - Bareiro e 19min/2ºT - Matheus Pereira (FOR); 13min/1ºT - Carlos Vinicius e 31min/1ºT - Marlon (GRE)

Cartões amarelos: Brítez, Pacheco, Bareiro e Rossetto (FOR); Noriega, Cuéllar, Kannemann e Edenílson (GRE)

Cartão vermelho: Matheus Pereira (FOR)

Público e renda: 16.025 presentes/R$ 186.737,00