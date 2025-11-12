Fortaleza visita Atlético-MG em jogo atrasado que pode reacender esperança na Série A

Foto: Samuel Setubal Sem Barrero, Fortaleza deve apostar em "lei do ex" de Deyverson contra o Galo

O Fortaleza terá, nesta quarta-feira, 11, mais um daqueles jogos cruciais que podem mudar o panorama do time na luta contra o rebaixamento. A nova oportunidade de reacender as esperanças da torcida será diante do Atlético-MG, às 20h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A vitória contra o Galo é inegociável, sobretudo pelas três rodadas passadas do Leão do Pici, em que saiu à frente no placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não teve competência para segurar o resultado e sofreu empates. Restando seis partidas para o término do Brasileirão, o Tricolor precisa de pelo menos quatro triunfos e uma igualdade para ter grandes chances de permanecer na elite nacional.

O jogo diante do Atlético-MG, inclusive, será o primeiro dos três desafios seguidos que a equipe cearense terá fora de casa — condição em que faz péssima campanha. Até agora, o Fortaleza tem o terceiro pior desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro, com 20% de aproveitamento, percentual referente a uma vitória, seis empates e oito derrotas em 15 confrontos longe da Arena Castelão.

Na tabela, o Tricolor está isolado na vice-lanterna, com 30 pontos, dois a menos que o Juventude (18º). Uma eventual vitória sobre o Galo, porém, teria um enorme impacto positivo: o Leão pode saltar para o 17º lugar, a depender do saldo de gols no critério de desempate com o Santos, e ficaria com apenas dois pontos de diferença para o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem desfalques importantes. Adam Bareiro, responsável por marcar três gols nos últimos três jogos do Leão, está suspenso, assim como Emanuel Brítez e Matheus Pereira. Além do trio, há quatro jogadores em tratamento no departamento médico: João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo e Marinho. Por fim, o zagueiro Benjamin Kuscevic está de fora pois foi convocado pela seleção do Chile para amistosos contra Rússia e Peru.

Adversário do Fortaleza, o Atlético-MG vive um momento positivo na temporada. O Galo acumula seis jogos de invencibilidade, quatro deles pela Série A — os outros dois são pela Copa Sul-Americana, competição em que o time conquistou a classificação à final após superar o Independiente del Valle, do Equador. No Brasileirão, o clube mineiro vem de duas vitórias seguidas, contra Bahia e Sport.

Desde o retorno do treinador Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro em 6 de setembro —, o Galo disputou nove jogos na Arena MRV e não foi derrotado nenhuma vez. Ao todo, neste período, os mineiros conquistaram três empates e seis vitórias, com 14 marcados e apenas quatro sofridos.

Com 43 pontos, o Atlético-MG ocupa a 9ª posição e trava uma briga acirrada com o São Paulo pelo G-8 da tabela, zona que pode garantir vaga na pré-Libertadores — embora o Galo tenha a possibilidade de ingressar diretamente no torneio continental com título da Sul-Americana. Para o duelo com o Fortaleza, Sampaoli tem ausências relevantes.

O trio de defensores Iván Román, Júnior Alonso e Alan Franco foi convocado para defender as seleções de seus respectivos países na Data Fifa. Já Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão lesionados. Por outro lado, o Galo contará com os retornos de Ruan Tressoldi e Bernard.

Atlético-MG x Fortaleza: ficha técnica



Atlético-MG



4-4-2: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli



Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12/11/2025

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Sportv e Premiere