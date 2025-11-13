Fortaleza busca empate heroico contra o Atlético-MG e diminui distância para sair do Z-4

Foto: FERNANDO MORENO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson marcou os três gols do Fortaleza contra o Atlético-MG, clube que defendia no início do ano

Dos males, o menor. Ontem, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A, o Fortaleza foi valente e buscou o empate com o Atlético-MG após estar perdendo por 3 a 1, com três gols de Deyverson, na implacável "lei do ex" — o Tricolor comprou o atacante do Galo neste ano. Com o resultado, o Leão diminuiu para quatro pontos a distância para o Vitória-BA, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas segue isolado na vice-lanterna.

O primeiro tempo não foi positivo para o Fortaleza, que, segundo volante Pierre, em entrevista durante o intervalo, “não entrou encarando o jogo como deveria”. Ali, na Arena MRV, o Tricolor tinha mais uma chance de ouro para criar um contexto positivo em sua luta contra o rebaixamento. Não conseguiu. O Atlético-MG, empurrado por sua torcida, foi quem mostrou, inicialmente, mais apetite pelos três pontos.

O Galo precisou de apenas sete minutos para estufar as redes do Leão — e o gol não poderia ser mais simbólico para os mineiros. Hulk, que recebeu um enorme mosaico 3D em sua homenagem pelos 500 gols na carreira, aumentou sua contagem diante do Tricolor após cruzamento de Rony pela direita e desvio preciso em direção à baliza.

O Fortaleza tentou se manter concentrado na partida, mas faltava eficiência nas articulações feitas no terço final do campo. Herrera foi pouco produtivo e perdeu a maioria dos duelos no ataque. Breno Lopes, bem marcado, também não conseguiu ter impacto. A melhor chance do Leão aconteceu aos 43 minutos, quando Deyverson aproveitou cruzamento e cabeceou da pequena área — Éverson, porém, fez a defesa.

Dois minutos depois do lance tricolor, veio mais um balde de água fria. Já aos 46, no limite do acréscimo dado pelo árbitro, o Atlético-MG bateu escanteio e o zagueiro Victor Hugo, em uma cabeçada esquisita, sem pular e entre jogadores do Fortaleza, marcou o segundo dos donos da casa. O resultado parcial era justo e poderia ter sido ainda pior, não fosse por algumas ótimas intervenções de Brenno.

No segundo tempo, o duelo ficou frenético. O Fortaleza, logo no primeiro minuto, deu aquela fagulha de esperança de que poderia mudar o cenário do jogo: Deyverson antecipou o passe de Gazal na saída de Éverson, anotou o primeiro gol do Leão e encerrou um jejum pessoal de dez partidas sem balançar as redes. A euforia tricolor, entretanto, durou pouco.

Aos 15, Gastón Ávila cometeu duas falhas seguidas: a primeira, ao errar na saída de bola; a segunda, ao tentar cortar um passe do adversário, em que acabou entregando no pé de Dudu. O atacante, de frente para a baliza — e sem nenhuma marcação —, só teve o trabalho de deslocar Brenno para fazer o terceiro do Galo. Parecia o fim, mas o Leão não desistiu.

Poucos minutos depois do gol do time mineiro, o próprio Ávila sofreu pênalti — o lance, controverso, precisou do auxílio do VAR, já que o árbitro não marcou a infração com bola rolando. Deyverson chamou a responsabilidade para si e não tremeu diante de Éverson: bateu forte, no lado direito do goleiro, seu ex-companheiro de Galo, e colocou o Tricolor novamente com vida no confronto.

Aguerrido, como diz seu próprio hino, o Leão buscou o empate já nos acréscimos do jogo, aos 47 minutos, novamente com Deyverson, que fez sua melhor partida com a camisa tricolor — e o primeiro hat trick em toda a carreira. O centroavante garantiu um ponto que pode ser muito importante para o Leão no final do torneio, embora o ideal fosse, mesmo, a vitória. O quarto empate consecutivo do Tricolor, que tem sido competitivo — só isso, sem triunfos, não bastará.



Atlético-MG 3x3 Fortaleza: ficha técnica



Atlético-MG



4-3-3: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard (Natanael); Dudu (Gabriel Menino), Rony (Scarpa) e Hulk (Reinier). Téc: Jorge Sampaoli

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Danilo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Guzmán) e Lucas Crispim (Moisés); Herrera (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Rossetto). Téc: Martín Palermo



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Hulk (7’ 1T), Victor Hugo (46’ 1T), Deyverson (1’ 2T, 21’ 2T e 47’ 2T), Dudu (15’ 2T)

Cartões amarelos: Ruan (Atlético-MG); Lucas Sasha (Fortaleza)

