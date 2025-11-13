Quatro times cearenses recebem convite para Liga Nacional de Futsal

Foto: João Moura / Fortaleza EC Ceará e Fortaleza fizeram jogo eletrizante pelo Clássico-Rei da modalidade

Ceará, Fortaleza, Ipu e São João do Jaguaribe receberam convite da Liga Nacional de Futsal (LNF), tradicional competição da modalidade, para participar da disputa a partir da edição de 2026. Ao Esportes O POVO, o clube do Pici afirmou que irá analisar o convite nos próximos meses.

Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe disputaram o Campeonato Brasileiro de Futsal deste ano, com jogos exibidos pelo Esportes O POVO, e avançaram até o mata-mata: o Verdão do Vale caiu nas oitavas de final, enquanto Vovô e Leão pararam nas quartas. Em 2024, ano de estreia da competição, o Tricolor do Pici foi campeão.

A Liga Nacional de Futsal (LNF) surgiu em 1996, idealizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o propósito de fortalecer o esporte no País e dar maior visibilidade aos clubes. Com o passar dos anos, o torneio se tornou referência internacional, reunindo equipes de destaque, como Carlos Barbosa, Joinville, Magnus e Corinthians.

Em 2015, a administração da liga passou a ser independente, marcando o fim da gestão direta da CBFS. A separação provocou tensões entre entidades, que vieram à tona em 2023, após desacordos sobre critérios de arbitragem. Naquele ano, a confederação decidiu criar uma nova competição, o Campeonato Brasileiro de Futsal, com a participação de 20 times, inclusive Ceará e Fortaleza.

Hoje, nem o campeão da LNF nem o vencedor do Brasileiro têm acesso automático à Libertadores da modalidade. Diante desse cenário, a CBFS tem demonstrado interesse em uma possível reunificação das ligas, o que permitiria restabelecer o caminho do representante brasileiro ao torneio continental.



O Esportes O POVO apurou que o convite seria direcionado à criação da Silver League, espécie de divisão de acesso da Liga Nacional. (Com informações de Victor Barros)