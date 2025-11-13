São Paulo atualiza quadro médico do meia Oscar

O São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 12, novo boletim médico sobre o meia Oscar, internado no Hospital Israelita Albert Einstein após apresentar alterações cardíacas em exames realizados no CT da Barra Funda. Segundo o clube, o jogador segue clinicamente bem e estável.

"De acordo com a equipe médica responsável pelo meio-campista Oscar, ele segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT. Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica para observação, acompanhamento médico e investigação", disse o São Paulo no boletim médico.

Oscar passou mal e chegou a desmaiar durante uma série de exames que já previam a temporada de 2026 do São Paulo. Segundo o clube, profissionais da equipe médica do hospital estavam presentes no local dos testes físicos. Em seguida, o jogador foi levado para a unidade de saúde.

Nesta quarta-feira, o jogador usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após ser internado. Na mensagem, Oscar demonstrou otimismo na recuperação. "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu Oscar no Instagram.

Após o problema de saúde, Oscar, que possui contrato com o São Paulo até 2027, cogita a aposentadoria do futebol. Ao Estadão, o diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, comentou sobre a situação do atleta.

"Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente depois do sorteio do Paulistão 2026 na terça.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto a jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", completou Belmonte.



