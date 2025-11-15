Ceará vence o R4 e se classifica para a final do Cearense Feminino

Foto: Josimar Segundo/FCF Alvinegras comemoram o gol que abriu o placar do duelo

O Ceará venceu o R4 por 2 a 0 e garantiu sua sétima final consecutiva do Campeonato Cearense Feminino. Defendendo vantagem por ter ganhado por 2 a 1 na ida, na Cidade Vozão, em Itaitinga, as Alvinegras jogavam por empate para não apenas ir à decisão, como garantir vaga no Brasileirão Série A3 em 2026. Com a vaga na decisão, o time treinado por Erivelton Viana mantém vivo o sonho de tricampeonato consecutivo.

Nesta sexta-feira, 14, os gols foram marcados pela artilheira Michele, de pênalti, e por Paulinha. Agora, as atletas do time de Porangabuçu esperam o jogo da volta entre Hiroos Cariri e Fortaleza, no qual as Leoas devem confirmar vaga na final. Afinal, o Tricolor venceu o jogo de ida por 21 a 0, no Inaldão. O duelo será no domingo, 16, às 9 horas, no estádio Presidente Vargas, no Benfica.

Em campo, o Ceará entrou com postura cautelosa durante os 45 minutos iniciais. O Vovô tinha mais capacidade técnica, enquanto o R4 tinha melhor conhecimento sobre o (mau) gramado; em comum, ambas as agremiações sofriam com o calor.

Após a pausa para hidratação, o time alvinegro passou a ter maior combatividade no meio de campo e diminuiu as chances de contra-golpes das mandantes. Aos 45 minutos, Michele foi derrubada por Bel na área e o pênalti foi assinalado. A própria camisa 9 foi para cobrança e, com um belo chute, abriu o placar.

A segunda etapa começou com o R4 marcando em cima e buscando diminuir a desvantagem, que no placar agregado já somava dois gols a favor da equipe da Capital. Com uma situação mais confortável, as Alvinegras partiram para os contra-golpes, sempre passando pelos pés de Paulinha e Michele.

Apesar de um maior ritmo da equipe do Cariri, a defesa alvinegra fazia uma boa cobertura e induzia as adversárias a jogar pelas laterais do campo. Em um destes momentos, as Alvinegras fizeram falta próxima à bandeirinha de escanteio e, na bola parada, as mandantes chegaram a assustar a goleira Mayara.

Na reta final do jogo, o R4 teve Bel expulsa pelo segundo amarelo e praticamente viu suas chances de levar o duelo para os pênaltis chegarem a zero. Aproveitando a vantagem numérica, o Ceará encaixou um bom contra-golpe e Paulinha marcou o segundo do confronto.

Ficha técnica:

R4

4-3-3: Shay Melo; Chay, Bel, Nayara e Amanda; Duda, Janaína e Vitória; Fabi, Thalita e Bia Natal

Ceará

4-3-3: Mayara; Suyane, Edna (Emely Paixão), Alê Cacá (Kethelyn); Lana, Jady (Duda) e Bia; Michele (Kaylane), Paulinha e Adrijane (Jojo).

Data: 14/11/2025

Local: Estádio Inaldão em Barbalha (CE)

Árbitro: Wanderson Marques (CE)

Assistentes: Francisco Josivaldo Pereira (CE) e Alexsandro da Silva (CE)

Quarto árbitro: Cicero Melo (CE)

Gols: Michele aos 45 do 1T e Paulinha aos 43 do 2T



Cartões Amarelos: R4: Bel; Ceará: Mayara e Jojo

Cartões Vermelhos: Bel

