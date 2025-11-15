Logo O POVO+
Em Londres, Brasil encara Senegal em busca de equilíbrio entre defesa e ataque
Esportes

Em Londres, Brasil encara Senegal em busca de equilíbrio entre defesa e ataque

Amarelinha disputa amistoso contra seleção africana, neste sábado, 15, na Inglaterra, com mudança na lateral direita para reforçar sistema defensivo
Éder Militão em treino da seleção brasileira no Emirates Stadium, em Londres (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Foto: Rafael Ribeiro / CBF Éder Militão em treino da seleção brasileira no Emirates Stadium, em Londres

No penúltimo compromisso de 2025, a seleção brasileira disputa amistoso com Senegal, às 13 horas (de Brasília) de hoje, no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. O foco do técnico italiano Carlo Ancelotti é encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, o que gerou uma mudança na lateral direita.

 

Ao contrário de outras listas, desta vez o experiente treinador só teve uma baixa entre a convocação e o período de treinos, sem afetar a espinha dorsal da equipe: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi cortado por lesão e deu lugar a John, do Nottingham Forest, da Inglaterra.

É possível, portanto, que algumas das caras novas para esta Data Fifa ganhem oportunidade, como Luciano Juba, Fabinho e Vitor Roque — o Brasil ainda enfrentará a Tunísia, na próxima terça-feira, 18, às 16h30min (de Brasília), em Paris, na França. Mas Ancelotti já indicou que quer encontrar a formação ideal para a Copa do Mundo de 2026, que começará daqui a 208 dias.

A Amarelinha terá novamente Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vinícius Júnior no ataque, mas com um reforço na retaguarda para evitar tanta exposição: Éder Militão assume o posto que já foi ocupado por Vanderson, Wesley e Vitinho na Era Ancelotti.

Velho conhecido do comandante ainda dos tempos de Real Madrid, da Espanha, Militão também pode ser uma alternativa durante a partida para uma saída com três zagueiros — função que exerce no clube espanhol. Com Alex Sandro no outro lado, o Brasil quer encontrar o ajuste fino entre o poder de fogo no ataque e a solidez defensiva, inclusive nas investidas dos laterais.

"Militão tem um perfil diferente dos outros laterais-direitos, pode ser Wesley ou Vanderson. Vou pedir algo de diferente qualidade e maneira de jogar. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás, mas sofremos três gols contra o Japão, avaliamos os erros e tentamos melhorar nesse aspecto para fazer um bom jogo", explicou Ancelotti.

A escolha pela mudança passa justamente pelo jogo citado pelo treinador: no mês passado, com time reserva, a Amarelinha abriu 2 a 0 sobre o Japão, mas levou a virada e acabou derrotada. As falhas da retaguarda ligaram o sinal de alerta, e o multicampeão europeu deixou claro que a linha defensiva terá atenção especial para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

 

"Lembro (da Copa do Mundo) de 1994, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença. Defender bem é fundamental", pregou o italiano.

Em fase de preparação para a Copa, Senegal fez campanha soberana nas Eliminatórias, com sete vitórias e três empates em dez partidas, e ficou em terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações, caindo nos pênaltis para Marrocos. Ainda neste ano, os senegaleses disputarão a Copa Africana de Nações.

No último duelo entre as seleções, o Brasil perdeu por 4 a 2, de virada, com dois gols de Sadio Mané, ex-craque do Liverpool-ING e hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Àquela época, a Amarelinha estava sob comando interino de Ramon Menezes. A expectativa é de casa cheia no Emirates no reencontro: os 60.700 ingressos disponíveis foram vendidos.

Brasil x Senegal: ficha técnica

Brasil

4-2-4: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti

Senegal

4-3-3: Diaw; Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Gueye e Ndiaye; Mané, Sarr e Nicolas Jackson. Téc: Pape Thiaw

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
Data: 15/11/2025
Horário: 13 horas (de Brasília)
Árbitro:
Assistentes:
Transmissão: TV Globo, sportv e ge tv

