Em Londres, Brasil encara Senegal em busca de equilíbrio entre defesa e ataque

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Éder Militão em treino da seleção brasileira no Emirates Stadium, em Londres

No penúltimo compromisso de 2025, a seleção brasileira disputa amistoso com Senegal, às 13 horas (de Brasília) de hoje, no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, na Inglaterra. O foco do técnico italiano Carlo Ancelotti é encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, o que gerou uma mudança na lateral direita.

Ao contrário de outras listas, desta vez o experiente treinador só teve uma baixa entre a convocação e o período de treinos, sem afetar a espinha dorsal da equipe: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi cortado por lesão e deu lugar a John, do Nottingham Forest, da Inglaterra.

É possível, portanto, que algumas das caras novas para esta Data Fifa ganhem oportunidade, como Luciano Juba, Fabinho e Vitor Roque — o Brasil ainda enfrentará a Tunísia, na próxima terça-feira, 18, às 16h30min (de Brasília), em Paris, na França. Mas Ancelotti já indicou que quer encontrar a formação ideal para a Copa do Mundo de 2026, que começará daqui a 208 dias.

A Amarelinha terá novamente Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vinícius Júnior no ataque, mas com um reforço na retaguarda para evitar tanta exposição: Éder Militão assume o posto que já foi ocupado por Vanderson, Wesley e Vitinho na Era Ancelotti.

Velho conhecido do comandante ainda dos tempos de Real Madrid, da Espanha, Militão também pode ser uma alternativa durante a partida para uma saída com três zagueiros — função que exerce no clube espanhol. Com Alex Sandro no outro lado, o Brasil quer encontrar o ajuste fino entre o poder de fogo no ataque e a solidez defensiva, inclusive nas investidas dos laterais.

"Militão tem um perfil diferente dos outros laterais-direitos, pode ser Wesley ou Vanderson. Vou pedir algo de diferente qualidade e maneira de jogar. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás, mas sofremos três gols contra o Japão, avaliamos os erros e tentamos melhorar nesse aspecto para fazer um bom jogo", explicou Ancelotti.

A escolha pela mudança passa justamente pelo jogo citado pelo treinador: no mês passado, com time reserva, a Amarelinha abriu 2 a 0 sobre o Japão, mas levou a virada e acabou derrotada. As falhas da retaguarda ligaram o sinal de alerta, e o multicampeão europeu deixou claro que a linha defensiva terá atenção especial para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

"Lembro (da Copa do Mundo) de 1994, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença. Defender bem é fundamental", pregou o italiano.

Em fase de preparação para a Copa, Senegal fez campanha soberana nas Eliminatórias, com sete vitórias e três empates em dez partidas, e ficou em terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações, caindo nos pênaltis para Marrocos. Ainda neste ano, os senegaleses disputarão a Copa Africana de Nações.

No último duelo entre as seleções, o Brasil perdeu por 4 a 2, de virada, com dois gols de Sadio Mané, ex-craque do Liverpool-ING e hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Àquela época, a Amarelinha estava sob comando interino de Ramon Menezes. A expectativa é de casa cheia no Emirates no reencontro: os 60.700 ingressos disponíveis foram vendidos.

Brasil x Senegal: ficha técnica

Brasil



4-2-4: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti

Senegal



4-3-3: Diaw; Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Gueye e Ndiaye; Mané, Sarr e Nicolas Jackson. Téc: Pape Thiaw

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data: 15/11/2025

Horário: 13 horas (de Brasília)

Árbitro:

Assistentes:

Transmissão: TV Globo, sportv e ge tv