Fortaleza BC perde para Pato Basquete e chega à quinta derrota seguida

Foto: Maurício Moreira/Pato Basquete O Carcalaion perdeu a quinta partida consecutiva

Em uma noite de muitos erros ofensivos, o Fortaleza Basquete Cearense aumentou para cinco o número de derrotas consecutivas. A equipe cearense foi batida pelo Pato Basquete por 82 a 79 na noite desta sexta-feira, 14, e, no critério de pontuação, amarga a 19ª, e penúltima colocação do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo aconteceu no ginásio Sesi de Pato Branco (PR).

O primeiro quarto do Fortaleza Basquete Cearense foi marcado por erros no ataque e muita vulnerabilidade nas transições. Durante os cinco primeiros minutos de partida, o que se viu foi uma equipe que rodava muito a bola, mas não calibrava o arremesso e acabava cedendo muitos contra-golpes ao Pato.

Para pontuar, o Carcalaion precisou forçar diversas faltas no garrafão para ter lances livres e conseguir tirar o zero do placar. Em determinado momento, o time parananense chegou a liderar o placar por 8 a 3, mas perdeu fôlego quando o Tricolor, enfim, conseguiu acertar boas bandejas com o pivô Popovic. Apesar da melhora, o time cearense terminou o primeiro período derrotado por 21 a 19.

No segundo período, a bola de três pontos foi problemática para o Fortaleza BC, uma vez que logo no reinício da partida o Pato Basquete acertou três arremessos do perímetro consecutivos e abriu uma larga vantagem. Tentando dar uma resposta, o Tricolor passou a abusar do fundamento, mas apesar do aproveitamento de 42,8% nas tentativas, o jogo inconsistente na área pintada da quadra não permitiu a volta do equilíbrio e o rival foi para o intervalo com 47 a 37.

O terceiro quarto se iniciou de forma similar ao primeiro, com o clube cearense muito hesitante dentro do garrafão e o time parananense se aproveitando disso. No garrafão, os mandantes foram soberanos, lideraram em rebotes totais e conseguindo manter a vantagem estável cavando faltas e convertendo lances livres. Ao fim do penúltimo período, o placar marcava 59 a 50 para o time de Pato Branco.

No último quarto, o Fortaleza pareceu acordar para o jogo. Nos primeiros seis minutos de jogo, foram somente dois arremessos errados, conseguindo empatar a partida. Mesmo perdendo toda a gordura que construiu durante a partida, os parananenses conseguiram usar o relógio ao seu favor e conquistaram seu segundo triunfo na temporada nos últimos segundos de confronto.

Os destaques individuais foram Popovic pelo Fortaleza BC, com 20 pontos e 7 rebotes, e Thompson pelo Pato Basquete, com 16 pontos anotados.