Palermo ganha novo "tempo extra" para ajustar Fortaleza na reta final da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Martín Palermo no jogo Fortaleza x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Após o emocionante empate diante do Atlético-MG, o técnico Martín Palermo terá um bom intervalo de tempo para preparar o Fortaleza para o próximo desafio na Série A do Campeonato Brasileiro, que será contra o Bahia, novamente como visitante. Serão sete dias livres antes do confronto, período em que o comandante poderá fazer ajustes importantes no Leão do Pici.

O elenco tricolor desembarcou na capital cearense na madrugada dessa quinta-feira e recebeu o restante do dia de folga — assim como ontem. A reapresentação oficial no Centro de Excelência Alcides Santos acontece hoje, às 9 horas, quando Palermo dará início às atividades visando a partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Para o confronto, é certo que o treinador argentino terá um desfalque de peso: Lucas Sasha, pilar do meio-campo do Fortaleza nesta temporada. O volante é o jogador com mais desarmes do Brasileirão 2025, com 99 roubadas de bola, e o segundo com maior média de interceptações por jogo, atrás somente de Lyanco, zagueiro do Atlético-MG. Os dados são do SofaScore.

Sasha está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos e, por isso, não enfrenta o Bahia. Diante disso, Palermo terá de formatar, após vários jogos, um meio-campo sem o experiente volante. Desde a chegada do argentino ao Pici, a única vez que o camisa 88 não atuou foi justamente na estreia do técnico.

Na lista de possíveis desfalques estão os atletas entregues ao departamento médico: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, o volante Rodrigo e o atacante Marinho. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, também peça importante da equipe titular de Palermo, foi cortado do jogo diante do Atlético-MG após sentir um desconforto no aquecimento — sendo, assim, dúvida contra o Bahia.

A tendência, portanto, é de que o comandante argentino opte pela entrada de Matheus Pereira ao lado de Pierre, além de um meia de articulação mais à frente, que pode ser Pochettino ou Lucas Crispim. Vale destacar que Brítez, suspenso contra o Atlético-MG, volta a ficar à disposição para formar dupla com Gastón Ávila na zaga. Quem também retorna é o centroavante Adam Bareiro.

Embora Deyverson tenha sido destaque absoluto do Leão do Pici no empate com o Galo, sendo responsável pelos três gols do time cearense no duelo, Palermo deve manter Bareiro como titular — o paraguaio, antes de ficar fora por suspensão, vinha sendo destaque do Tricolor, com gols em três jogos consecutivos.