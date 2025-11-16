Brasil se impõe, quebra tabu contra Senegal e vence amistoso em Londres por 2 a 0

Com atuação segura e objetiva, a seleção brasileira venceu Senegal por 2 a 0 em amistoso disputado neste sábado, 15, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O resultado quebrou o tabu de nunca ter derrotado os senegaleses e deixou boa impressão. Estêvão e Casemiro marcaram os gols da Canarinho.
A equipe de Carlo Ancelotti volta a campo na terça-feira, 18, em Lille, na França, para enfrentar a Tunísia, no último amistoso da seleção em 2025.
A vitória em Londres também encerrou a longa invencibilidade de Senegal, que não perdia desde setembro de 2023. Para Ancelotti, foi o quarto triunfo no comando da seleção, que tem ainda um empate e duas derrotas — aproveitamento de 62%.
O treinador escalou o Brasil no 4-2-4, com quarteto ofensivo formado por Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Entre as novidades, Éder Militão apareceu como lateral-direito e deu equilíbrio ao setor defensivo, que pouco sofreu diante dos africanos.
A forte marcação brasileira, aliada a transições rápidas, pavimentou o caminho da vitória. O ataque foi protagonista e teve papel decisivo no 2 a 0.
Com apenas cinco minutos, o Brasil já havia criado três boas oportunidades — uma delas, em finalização de Cunha na trave. Aos 16, o atacante voltou a levar perigo com um cabeceio no travessão. Vini, Rodrygo e Estêvão aceleravam as jogadas com dribles, passes rápidos e arrancadas. A marcação alta também rendeu frutos, com a seleção aproveitando erros de saída de bola de Senegal para construir chances.
O domínio brasileiro se transformou em gol aos 28 minutos, quando Estêvão abriu o placar. Sete minutos depois, em jogada ensaiada de falta, Casemiro recebeu livre de Rodrygo e ampliou.
No segundo tempo, o Brasil manteve a estratégia, mas viu Senegal mais organizado e equilibrando o confronto — ainda assim, sem levar perigo real ao goleiro Ederson.
A seleção passou a explorar mais o lado esquerdo, com participações incisivas de Rodrygo e Vini Jr. O placar poderia ter sido mais elástico, mas a equipe pecou na finalização e no último passe.
Ancelotti promoveu seis alterações: Wesley, João Pedro, Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Fabrício Bruno e Caio Henrique foram chamados, mas as entradas pouco mudaram o panorama da partida.
O zagueiro Gabriel Magalhães deixou o jogo no segundo tempo com dores musculares e virou preocupação para a próxima partida. O defensor passará por avaliação médica.
Brasil
4-2-4: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Bruno Guimarães e Casemiro; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Rodrygo (Lucas Paquetá) e Vinícius Júnior (Caio Henrique). Téc: Carlo Ancelotti
Senegal
4-2-3-1: Mendy; A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs (Diouf); Idrissa Gueye e Pape Gueye (Ciss); Ndiaye (Sabaly), Ismaila Sarr (Ndiaye) e Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson); Mané (Mbaye). Téc: Pape Thiaw
Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
Data: 15/11/2025
Árbitro: Jarred Gillet (ING)
Assistentes: Dan Cook (ING) e Neil Davies (ING)
VAR: Matthew Donohue (ING)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Koulibaly, Antoine Mendy e Idrissa Gueye (SEN)
Gols: 26MIN/1T - Estêvão; 34MIN/1T - Casemiro