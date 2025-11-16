Fortaleza recebe Hiroos para confirmar vaga na final do Cearense Feminino

Foto: NELL FELIPE/@lindnelsonfelipe/Divulgação Fortaleza deve enfrentar o Ceará na final do Cearense Feminino

Em uma partida essencialmente protocolar, o Fortaleza recebe o Hiroos Cariri neste domingo, 16, às 9 horas no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para confirmar vaga na final do Cearense Feminino. Para a partida, com transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do Youtube do Esportes O POVO, as Leoas contam com a vantagem de ter vencido o primeiro embate das semifinais por um acachapante 21 a 0, o que torna a probabilidade de desclassificação quase inexistente.

O que também torna o favoritismo do time tricolor em algo imenso é a campanha apresentada pelas equipes até aqui. O Fortaleza faz o ano mais especial do seu projeto no futebol feminino: em 24 jogos, são 16 vitórias e oito empates. Ou seja, nenhuma derrota. Além da invencibilidade, a equipe comandada pelo ex-jogador Erandir alcançou o inédito acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro e faturou a Copa Maria Bonita — espécie de Copa do Nordeste da modalidade, de modo que espera levantar a taça do Estadual para fechar a campanha com chave de ouro.

A situação do Hiroos é completamente oposta. Nos apenas três jogos que fez na temporada, todos pelo Estadual, a equipe soma três derrotas, com o número impressionante de 38 gols tomados. Além dos 21 do empate contra o Tricolor, o time caririense foi superado em outros dois jogos pelo R4, por 9 a 0 e 8 a 0.

Com o cenário completamente favorável a si, o Fortaleza já sabe quem irá enfrentar na decisão: o Ceará. A equipe alvinegra, que faturou os dois últimos Estaduais — do qual é pentacampeão —, se classificou ao bater o R4 com duas vitórias nas semifinais. No jogo de ida, em casa, as Alvinegras levaram a melhor por 2 a 1 na Cidade Vozão, em Itaitinga. Fora de casa, no Inaldão, em Barbalha, o triunfo foi por 2 a 0.

Com a classificação encaminhada, a tendência então é que o Fortaleza vá a campo com um time mais alternativo, com a possibilidade de poupar atletas justamente para ter uma boa preparação para as finais. Uma escalação mista não é uma preocupação para a comissão técnica tricolor, já que com uma formação reserva o grupo conseguiu bater o São Gonçalo por 17 a 0 no último jogo da primeira fase do Estadual.

Na final, as Leoas vão em busca do quarto título Estadual. A equipe levantou o troféu nos anos de 2010, 2020 e 2022 e tem sido finalista do torneio de maneira consecutiva desde 2019.

Ficha técnica: Fortaleza x Hiroos Cariri

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Maria Eduarda e Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Tainá e Eduarda Balbino. Técnico: Erandir Feitosa.

Hiroos Cariri

4-3-3: Francisca; Nágila, Elizabeth, Maria e Antônia; Iza, Adriely e Thayane; Jussara, Nayane e Jenefer. Técnico: Roberto Alves

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 16/11/2025

Horário: 9 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Plínio Honório

Assistentes: Ana Carolina Souza e Cleirton José Batista

Transmissão: TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO