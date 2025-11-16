Logo O POVO+
Os entraves para Pedro Raul seguir no elenco do Ceará em 2026
Esportes

Os entraves para Pedro Raul seguir no elenco do Ceará em 2026

Centroavante de 29 anos soma 16 gols em 41 partidas com a camisa alvinegra. Clube vê entrave financeiro e permanência é tida como "improvável"
Pedro Raul é artilheiro do Ceará no ano (Foto: Samuel Setubal)
Pedro Raul é artilheiro do Ceará no ano

A importância de Pedro Raul para o Ceará em 2025 é indiscutível. Artilheiro da equipe e referência ofensiva do time de Léo Condé, o camisa 9 soma 16 gols em 41 partidas. Apesar disso, a permanência do atacante em Porangabuçu para 2026 ainda está longe de ser uma certeza.

Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o jogador de 29 anos agrada a diretoria, tem boa relação com o elenco e é visto como um pilar técnico. Porém, a possibilidade de continuidade é tratada como "difícil", principalmente pelos altos valores envolvidos na negociação. É o que explicou Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, em entrevista ao "Esportes O POVO", no YouTube do Esportes O POVO e nas rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na sexta-feira, 14.

"Seria ótimo se a gente pudesse continuar com o Pedro Raul, mas a gente tem que ser honesto: são valores, seja o de compra dele ou seja o salário dele no Corinthians, fora da nossa realidade. Mas a gente conseguiu esse ano fazer um excelente negócio com o Pedro Raul, que acabou sendo bom para todo mundo", afirmou o dirigente.

O centroavante chegou ao Vovô após um período de baixa no Corinthians, que aceitou dividir praticamente meio a meio os salários do jogador. Em campo, Pedro correspondeu: foi decisivo ao marcar o gol do título no Campeonato Cearense e já balançou as redes dez vezes na Série A, sendo responsável por um terço dos gols do time no campeonato.

"O Pedro tem feito um baita ano com a gente, números excelentes, números excelentes na Série A. Dez gols, você vai ver quantos fizeram isso dentro do campeonato e que atletas fizeram isso dentro do campeonato... Ou seja, ele está numa lista A da Série A e é o nosso centroavante", exaltou Haroldo.

O entrave, portanto, está no investimento necessário para mantê-lo no elenco de 2026. O Corinthians desembolsou 5 milhões de dólares — cerca de R$ 25 milhões na época — para contratá-lo e tem vínculo com o atleta até o fim de 2027. Qualquer negociação por compra seria financeiramente inviável para o orçamento atual do Ceará, além dos elevados vencimentos mensais do atacante.

Diante disso, a alternativa mais plausível seria um novo empréstimo. Todavia, essa possibilidade depende quase exclusivamente do clube paulista, de acordo com o CEO de futebol cearense.

"Depende dele, depende do Corinthians... A possibilidade de re-empréstimo depende muito mais do Corinthians", ponderou Haroldo durante a entrevista.

Enquanto o futuro permanece indefinido, Pedro Raul segue sendo peça crucial no Alvinegro. Restando cinco jogos para o fim da Série A, o centroavante tem, ao lado dos companheiros, os objetivos de assegurar matematicamente a permanência do clube na elite e, posteriormente, buscar uma vaga em competições sul-americanas. 

Na 12ª colocação, o Ceará tem o Internacional como próximo adversário. Os times se enfrentam na quinta-feira, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza. Depois, a equipe de Porangabuçu ainda mede forças contra os quatro primeiros colocados da Série A: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. (Com Afonso Ribeiro)

