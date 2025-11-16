Os entraves para Pedro Raul seguir no elenco do Ceará em 2026

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul é artilheiro do Ceará no ano

A importância de Pedro Raul para o Ceará em 2025 é indiscutível. Artilheiro da equipe e referência ofensiva do time de Léo Condé, o camisa 9 soma 16 gols em 41 partidas. Apesar disso, a permanência do atacante em Porangabuçu para 2026 ainda está longe de ser uma certeza.

Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o jogador de 29 anos agrada a diretoria, tem boa relação com o elenco e é visto como um pilar técnico. Porém, a possibilidade de continuidade é tratada como "difícil", principalmente pelos altos valores envolvidos na negociação. É o que explicou Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, em entrevista ao "Esportes O POVO", no YouTube do Esportes O POVO e nas rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na sexta-feira, 14.

"Seria ótimo se a gente pudesse continuar com o Pedro Raul, mas a gente tem que ser honesto: são valores, seja o de compra dele ou seja o salário dele no Corinthians, fora da nossa realidade. Mas a gente conseguiu esse ano fazer um excelente negócio com o Pedro Raul, que acabou sendo bom para todo mundo", afirmou o dirigente.

O centroavante chegou ao Vovô após um período de baixa no Corinthians, que aceitou dividir praticamente meio a meio os salários do jogador. Em campo, Pedro correspondeu: foi decisivo ao marcar o gol do título no Campeonato Cearense e já balançou as redes dez vezes na Série A, sendo responsável por um terço dos gols do time no campeonato.

"O Pedro tem feito um baita ano com a gente, números excelentes, números excelentes na Série A. Dez gols, você vai ver quantos fizeram isso dentro do campeonato e que atletas fizeram isso dentro do campeonato... Ou seja, ele está numa lista A da Série A e é o nosso centroavante", exaltou Haroldo.

O entrave, portanto, está no investimento necessário para mantê-lo no elenco de 2026. O Corinthians desembolsou 5 milhões de dólares — cerca de R$ 25 milhões na época — para contratá-lo e tem vínculo com o atleta até o fim de 2027. Qualquer negociação por compra seria financeiramente inviável para o orçamento atual do Ceará, além dos elevados vencimentos mensais do atacante.

Diante disso, a alternativa mais plausível seria um novo empréstimo. Todavia, essa possibilidade depende quase exclusivamente do clube paulista, de acordo com o CEO de futebol cearense.

"Depende dele, depende do Corinthians... A possibilidade de re-empréstimo depende muito mais do Corinthians", ponderou Haroldo durante a entrevista.

Enquanto o futuro permanece indefinido, Pedro Raul segue sendo peça crucial no Alvinegro. Restando cinco jogos para o fim da Série A, o centroavante tem, ao lado dos companheiros, os objetivos de assegurar matematicamente a permanência do clube na elite e, posteriormente, buscar uma vaga em competições sul-americanas.

Na 12ª colocação, o Ceará tem o Internacional como próximo adversário. Os times se enfrentam na quinta-feira, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza. Depois, a equipe de Porangabuçu ainda mede forças contra os quatro primeiros colocados da Série A: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. (Com Afonso Ribeiro)