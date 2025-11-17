Fortaleza atropela o Hiroos Cariri e encara o Ceará na final do Cearense Feminino

Em uma partida protocolar, o Fortaleza goleou novamente o Hiroos Cariri por 9 a 0, na manhã deste sábado, 16, no estádio Presidente Vargas, e carimbou a vaga na final do Campeonato Cearense Feminino. O time tricolor enfrenta o maior rival, Ceará, na decisão — tentando impedir o tricampeonato do Alvinegro e voltar a conquistar o Estadual após dois anos.
O grande destaque da manhã foi a atacante Greise, joia da base do Fortaleza, de apenas 15 anos, com convocações para a seleção brasileira juvenil. Em sua estreia no time profissional, a camisa 19 marcou quatro gols e comandou o ataque tricolor.
No placar agregado da semifinal, somando os jogos de ida e volta, o Fortaleza confirmou a ampla superioridade sobre o adversário do Cariri: 30 a 0. Para o duelo no PV, o técnico Erandir escalou uma equipe mista, mas o domínio foi o mesmo do primeiro confronto.
Em ritmo de treino, as Leoas controlaram toda a partida. Ocupando o campo ofensivo e encontrando espaços com facilidade, o Fortaleza foi eficiente nas chances criadas. Com apenas 20 minutos de bola rolando, o placar já marcava 3 a 0.
O primeiro gol saiu dos pés da zagueira Camille, que recebeu dentro da área como uma centroavante e acertou um belo chute, encobrindo a goleira Lohanny. O segundo veio em cobrança de pênalti convertida por Greise. A meia Priscilla ampliou, e a própria Greise marcou novamente para fechar a goleada parcial no primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Fortaleza manteve o domínio, com ampla posse de bola e muita presença no terço final. O Hiroos ainda resistiu por dez minutos até ser vazado outra vez: Ana Rebeca, que havia substituído Jhow, dominou na área e tocou com categoria por cima da goleira. Minutos depois, a capitã Akhemi marcou, mas o lance foi anulado por impedimento.
Quem apareceu em condição legal foi novamente Greise, que converteu passe recebido quase na marca da cal. A jovem atacante ainda aproveitou uma saída errada da defesa do Hiroos para finalizar de fora da área e marcar o quarto dela no jogo.
Kathleen e Érika também balançaram as redes na reta final da partida, selando a vitória por 9 a 0.
Com isso, Fortaleza e Ceará vão disputar a sétima final consecutiva do Campeonato Cearense Feminino. O Tricolor levantou o troféu pela última vez em 2022 — também vencendo em 2020, desde que o Clássico-Rainha passou a decidir o Estadual, em 2019. O Ceará garantiu vaga na final após eliminar o R4 na outra semifinal.