Sem CR7, Portugal atropela Armênia, goleia de 9 e garante vaga na Copa do Mundo

Foto: MIGUEL RIOPA / AFP João Neves marcou três gols na vitória de Portugal por 9 a 1 sobre a Armênia

Portugal se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a Armênia por 9 a 1 neste domingo (16), no Porto. Sem Cristiano Ronaldo, suspenso, os portugueses contaram com João Neves (30', 41' e 81') e Bruno Fernandes (45'+3 de pênalti, 51' e 72' de pênalti), com um hat-trick cada.

Também marcaram Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') e Francisco Conceição (90'+2), enquanto Eduard Spertsyan fez o gol de honra armênio.

Bruno Fernandes se destacou na organização das ações ofensivas para o time manter o volume de jogo alto durante toda a partida. Além do hat-trick, distribuiu oito passes decisivos e criou uma grande chance, explorando muito bem os lados do campo com dez cruzamentos, sete certos.

Ao lado dele, João Neves também brilhou e consolidou o controle do meio-campo português. O meio-campista marcou três gols, apareceu muito na área e foi eficiente nas trocas de passe, com 60 acertos em 69 tentativas (87%), sendo 37/44 (84%) no campo adversário e 23/25 (92%) no campo de defesa.

Portugal disputará seu nono Mundial no ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México. No outro jogo do Grupo F das Eliminatórias europeias, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, de virada, em Budapeste.

Os donos da casa saíram na frente marcando com Daniel Lukács (3') e sofreram o empate em cobrança de pênalti de Troy Parrott (15'), mas foram para o intervalo em vantagem graças ao gol de Barnabás Varga (37').

No segundo tempo, os irlandeses conseguiram uma virada heroica na Puskas Arena com mais dois de Parrott (80' e 90'+6), que fez o terceiro gol no último lance da partida.

Com a vitória, a Irlanda se garante na repescagem e mantém suas chances de disputar a Copa do Mundo pela quarta vez, a primeira depois de 24 anos. Já a Hungria, que começou esta última rodada das Eliminatórias ainda sonhando com uma vaga direta, acabou eliminada.

(Com Gazeta Esportiva)