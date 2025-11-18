Abertura da 10ª Copa das Federações de Beach Tennis agita Fortaleza: "Fora de série"

O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebeu na noite desta segunda-feira, 17, a abertura da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis. Principal competição nacional por equipes da modalidade, o evento seguirá até o dia 22 de novembro e será sediado no Estado pela terceira vez consecutiva.

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PT) destacou o impacto do torneio desde a estreia. "A gente viu aqui muitas famílias. É um turismo positivo, que faz a cidade viver saúde e bem-estar. Todo o apoio está sendo dado não só pelo município, mas também pelo Estado para que ele (evento) transcorra da melhor maneira possível. Fortaleza tem se destacado como esse local de esporte, de união da nossa natureza, da nossa orla, da nossa cultura", afirmou.

A Copa reúne mais de 2.300 atletas, representando as 26 federações estaduais e o Distrito Federal, em 11 categorias: Sub-12 ao Sub-18, Profissional, A, B, C e Masters 40+, 50+ e 60+.

Segundo Eduardo Gordilho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Fortaleza se consolidou como sede ideal. "É uma cidade litorânea, uma das maiores do Nordeste, com uma linda orla que comporta um evento dessa magnitude. Fortaleza é a cara da Copa das Federações no Brasil", disse.

A competição é disputada de forma coletiva: cada Estado soma pontos nas diversas categorias até que o campeão geral seja definido. A expectativa é de mais de 60 mil pessoas circulando pela arena até o fim da disputa.

"O público vai poder encontrar muito beach tennis, uma torcida fervorosa, turistas e uma adrenalina fora de série. É um momento contagiante, porque realmente é o ápice do nosso esporte", acrescentou Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis.

O impacto turístico também foi ressaltado por Denise Carrá, secretária de Turismo de Fortaleza. "Estamos recebendo mais de 7 mil turistas. O movimento na economia gera mais oportunidade de emprego e renda. Os atletas trazem família, amigos e se tornam embaixadores espontâneos da cidade", destacou.

Delegação cearense

O Ceará participa com 88 atletas e comissão técnica completa. A melhor campanha local foi em 2023, quando o Estado conquistou o vice-campeonato — justamente no ano de estreia de Fortaleza como sede. A atual campeã é a equipe do Rio Grande do Sul, novamente entre as favoritas, junto de Paraná e São Paulo.

Estrutura

A arena principal foi montada na avenida Historiador Raimundo Girão, 1002, com arquibancadas para cerca de mil pessoas, quadras de aquecimento, camarote VIP, rampa de acessibilidade e áreas climatizadas. Há também um espaço de convivência de 4 mil m², com banheiros climatizados, segurança 24 horas por dia, área cultural e praça de alimentação com opções variadas para atletas e público. No total, a estrutura ocupa 25 mil m² da orla.

Programação

17/11 – treinos livres, congresso técnico e cerimônia de abertura

18/11 – primeira rodada

19/11 – oitavas

20/11 – quartas

21/11 – semifinais

22/11 – final e premiação

Com informações de João Bosco Neto/Especial para O POVO