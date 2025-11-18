Ceará compete por G-10 mesmo com a terceira menor folha salarial da Série A

Foto: Samuel Setubal Galeano foi boa aposta do Ceará no mercado da bola

Dono de uma campanha estável na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará provou, neste ano, que é possível ter bom desempenho dentro de campo mesmo sem grande investimento financeiro.

Entre os 20 clubes da elite, o Vovô possui a terceira menor folha salarial, girando em torno de R$ 7 milhões. Ainda assim, disputa posição entre os 10 melhores do campeonato, mantendo posição confortável durante toda a Série A.

A comparação fica ainda mais evidente quando se observa o cenário nacional. A menor folha do Brasileirão pertence ao Mirassol, que divide com o Ceará a condição de recém-promovido e, apesar dos recursos menores, ocupa o quarto lugar. A campanha surpreendente deve garantir vaga direta na Libertadores de 2026 para o time do interior paulista.

"Para mim, o Ceará é o segundo melhor clube da Série A em relação a montagem de elenco e custo-benefício. Tirando o Mirassol, que é uma coisa completamente fora da curva e tem um trabalho espetacular, não vejo nos outros times quem melhor contratou em relação a custo-benefício e pontos ganhos na Série A do que o Ceará", analisou Fernando Graziani, âncora do programa "Esportes O POVO".

Neste ano, o time de Porangabuçu investiu em contratações pouco chamativas e contou com o trabalho apurado do setor de análise de mercado para realizar acertos no mercado. Willian Machado, Galeano, Dieguinho, Zanocelo e Fabiano são alguns dos nomes que desempenham bom nível dentro das quatro linhas e não custaram tanto aos cofres alvinegros.

Com escolhas precisas, o Ceará ocupa atualmente a 12ª posição, somando 42 pontos, apenas dois a menos que o Atlético-MG, primeiro time dentro do G-10. A campanha sólida coloca o clube com 75% de chances de classificação à Copa Sul-Americana de 2026, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Já a probabilidade de rebaixamento é ínfima: apenas 0,37%.

Além dos resultados dentro de campo, o Vovô também se destaca pela responsabilidade financeira. O CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, afirmou, em entrevista ao programa "Esportes O POVO", que o clube respeitou rigorosamente o orçamento projetado para 2025.

"A gente precisa sempre lidar com os recursos que o clube tem. O Ceará não excedeu um real a mais do orçamento previsto (para 2025). A gente seguiu à risca e a execução foi perfeita. Isso é muito bom, é sinal de boa gestão e saúde financeira para o clube", comentou o dirigente alvinegro.

Com a permanência praticamente assegurada, o Ceará agora mira objetivos maiores nas rodadas finais da Série A. O time comandado por Léo Condé ainda enfrenta Internacional, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para tentar figurar no G-10 do Campeonato Brasileiro.

O próximo duelo, inclusive, já ocorre nesta quinta-feira, 20. Diante da sua torcida, na Arena Castelão, que deve receber grande público, o Alvinegro recebe o Inter, às 21h30min (horário de Brasília), em jogo da 34ª rodada do certame nacional.