Com poucas mudanças, seleção brasileira encara Tunísia no último amistoso do ano

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Estêvão deverá ser titular ema amistoso contra a Tunísia

Após vencer Senegal por 2 a 0, o Brasil volta a campo para encerrar seu calendário de 2025. Em Lille, na França, a Canarinho enfrenta a Tunísia no Decathlon Stadium, às 16h30min (horário de Brasília) desta terça-feira, 18. A partida fecha uma temporada de ajustes sob comando de Carlo Ancelotti, que tenta impor nova identidade, ritmo e uma base competitiva para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Para o duelo, o técnico da Amarelinha deve preservar a estrutura utilizada na partida anterior, mantendo o ofensivo 4-2-4, que funcionou bem diante dos senegaleses. Uma mudança prevista é a entrada de Vitor Roque. Artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, o atacante vive grande fase no Alviverde e se firmou como uma das referências da disputa pelo título nacional.

"Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje (sábado, 15). O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo", afirmou o italiano.

Outra alteração ocorrerá na defesa, uma vez que o zagueiro titular, Gabriel Magalhães, sofreu uma lesão na coxa direita no jogo contra o Senegal e fica de fora deste compromisso. Em seu lugar, Éder Militão — que fez grande partida no sábado como lateral — deverá assumir a vaga ao lado de Marquinhos. Assim, Wesley deve ter chance entre os titulares, na direita.





Ainda em entrevista coletiva pós-jogo, Carleto elogiou a atuação de Estêvão contra os africanos. O jovem jogador do Chelsea-ING assumiu o protagonismo do ataque verde e amarelo e a artilharia da era Ancelotti, com cinco gols marcados. “É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido”, comentou o italiano sobre o camisa 20.

O comandante, aliás, alcançou a quarta vitória em sete partidas no comando do Brasil, superando Senegal, Chile, Coreia do Sul e Paraguai. Os demais resultados foram o empate com o Equador e as derrotas para a Bolívia e o Japão; totalizando 62% de aproveitamento.



Assim como o Brasil, a Tunísia já tem vaga garantida na Copa de 2026 e usa os amistosos para ajustar a equipe. Recentemente, a equipe comandada por Sami Trabelsi venceu a Jordânia por 3 a 2, também em amistoso.

Sem nomes de grande impacto no futebol europeu, o time aposta em jogadores experientes, como Ellyes Skhiri, volante do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e um dos principais nomes da seleção africana. Aos 30 anos, ele soma mais de 70 partidas pela seleção e segue como peça garantida nas convocações.

Skhiri ganhou projeção na Bundesliga após boa passagem pelo Colônia e mantém prestígio na Alemanha desde 2019. A versatilidade na saída de bola e presença física fazem dele um dos líderes técnicos da Tunísia. O meia participou da Copa de 2022 e continua sendo referência, capaz de equilibrar o jogo e desafiar o meio de campo do Brasil.

No retrospecto, as seleções se enfrentaram apenas duas vezes, ambas em amistosos. O primeiro duelo aconteceu em 1973, na Tunísia, onde a Canarinho goleou os donos da casa por 4 a 1. Já o segundo jogo ocorreu recentemente, em 2022. Na ocasião, o Brasil novamente levou a melhor ao golear o adversário por 5 a 1, com gols de Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro.

Ancelotti aproveita os últimos compromissos da equipe para testar peças e encontrar a formação ideal para a Copa do Mundo. Depois do amistoso contra a Tunísia, a seleção brasileira voltará a jogar apenas em março do ano que vem, quando fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Entretanto, a CBF tem atuado nos bastidores para conseguir mais dois amistosos antes da Copa — um deles contra a empolgante Noruega de Erling Haaland, que se classificou para o Mundial nesse fim de semana após golear a Itália por 4 a 1.



Ficha técnica: Brasil x Tunísia

Brasil



4-2-4: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Jr (Vitor Roque). Téc.: Carlo Ancelotti



Tunísia



4-1-4-1: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Téc.: Sami Trabelsi

Local: Decathlon Stadium (Lille, França)

Data: 18/11/2025

Horário: 16h30min (horário de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

