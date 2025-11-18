Fortaleza: quais as projeções de sobrevivência após vitória do Santos sobre o Palmeiras

Flamengo, Palmeiras, Santos e Sport não tem mais jogos atrasados. Os quatro times cumpriram o 33º confronto na Série A 2025, situação que trouxe mais lucidez ao Fortaleza para projetar qual é a real situação na luta contra o rebaixamento. A rodada fora de ordem foi cruel, principalmente por causa da vitória do Peixe, de Juan Pablo Vojvoda, sobre o Verdão.

Atualmente, o Tricolor do Pici possui 31 pontos, está cinco atrás do Santos, primeira equipe fora da zona de queda. Seguindo o levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) , para o Leão sonhar concretamente com a permanência, é necessário somar pelo menos 12 pontos nas próximas cinco — e últimas — rodadas, ou seja, quatro vitórias.

Com isso, o Fortaleza chegaria aos 43 pontos, margem que, de acordo com a UFMG, representa 18% de risco de queda. Para alcançar o número "mágico" contra o Z-4, que é de 45 pontos, o clube cearense teria que ser impecável: cinco vitórias em cinco jogos.

O primeiro desafio nesta sequência será diante do Bahia, na próxima quinta-feira, 20, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão, e o Esportes O POVO projeta o melhor e o pior cenário para o Leão do Pici.

Na visão mais otimista, em que os comandados do técnico Martín Palermo venceriam o clássico nordestino contra o Esquadrão, o escrete do Pici alcançaria 34 pontos.

Em uma rodada perfeita para o Tricolor, na qual Juventude, Vitória, Santos e Internacional — 18º ao 15º lugares, respectivamente — perdessem seus jogos, a diferença do Fortaleza para fora da zona diminuiria para dois pontos.

Todavia, existe também a possibilidade de o Leão vencer o Bahia, mas os adversários diretos, principalmente Santos e Internacional — que possuem 36 e 37 pontos, respectivamente, e são os dois primeiros clubes fora do Z-4 —, vencerem os respectivos jogos e manterem a distância.

Em caso de empate do Fortaleza, o cenário já preocupa mais. O time do Pici chegaria a 32 pontos, mas, independentemente dos demais resultados, não subiria na tabela de classificação, seguindo na penúltima posição.

Neste caso, o Tricolor empataria em pontos com o Juventude — caso o Papo perdesse —, mas ficaria atrás devido ao número de vitórias. Além disso, a distância para o 16º colocado poderia aumentar para até sete pontos.

O pior cenário já está posto. Em caso de revés do Leão, a distância para a primeira equipe fora do Z-4 pode aumentar para oito pontos ao fim da 34ª rodada.

Nas projeções, seguiriam sendo necessárias quatro vitórias nos quatro jogos finais. Entretanto, neste cenário, uma derrota colocaria fim à sequência de cinco jogos de invencibilidade do Fortaleza e aumentaria a pressão na luta pela sobrevivência. (Com Mateus Moura)