Brasil perde pênalti e fica no empate com a Tunísia no último teste do ano

Foto: Foto por SAMEER AL-DOUMY / AFP O Brasil ficou no 1 a 1 com a Tunísia

A fase final de testes em 2025 em busca da melhor seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acabou com um frustrante empate no estádio Decathlon, em Lille, na França. No segundo amistoso na Europa, após a empolgante vitória sobre Senegal por 2 a 0 em Londres, o Brasil ficou no 1 a 1 com a Tunísia nesta terça-feira, 18.

O gol tunisiano foi marcado por Mastouri, enquanto Estêvão, de pênalti, igualou para o time verde-e-amarelo no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Paquetá teve a oportunidade de virar o placar para a seleção canarinho, mas isolou a cobrança de pênalti.

Com o resultado, o elenco comandado por Carlo Ancelotti termina 2025 com dez partidas disputadas, tendo somado cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 17 gols marcados e 10 sofridos. As oito partidas mais recentes foram sob a batuta do veterano italiano, com 58,3% de aproveitamento.

Em busca da formação que levará como titular para a Copa do Mundo de EUA, Canadá e México, Ancelotti utilizou os dois últimos amistosos do ano para lapidar escolhas na base de testes. Com isso, contra a Tunísia, Wesley ganhou a vaga na lateral, enquanto Militão voltou a formar dupla com Marquinhos — lesionado, Gabriel Magalhães foi sacado. Entre as novidades, houve ainda Caio Henrique na lateral esquerda e Bento sob as traves, nas vagas de Alex Sandro e Ederson, respectivamente.

Apesar das boas expectativas, o Brasil criou pouco diante da forte defesa tunisiana — que não foi vazada nas Eliminatórias Africanas. Até os 20 minutos, os números que mais transcreviam isso era o de finalizações ao alvo: somente duas. O número de chutes ao gol eram, inclusive, iguais aos da Tunísia, que soube ser mais assertiva primeiro e abrir o placar aos 22 minutos com um gol do camisa 9, Mastouri, em falha defensiva de Wesley, que perdeu a bola no meio de campo e permitiu. contra-ataque.

Apesar do gol tomado, o Brasil demorou a mostrar reação. Mesmo pressionando e tentando criar oportunidades com o quarteto Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Rodrygo e Estêvão, foi somente aos 43 minutos que a seleção conseguiu de fato balançar as redes. Estêvão bateu falta na área e Éder Militão cabeceou a bola em braço aberto de defensor tunisiano. O árbitro não viu, o VAR delatou e a infração foi assinalada. Quem foi para a batida foi o jovem camisa 20 da seleção e, como tem sido praxe, resolveu.

No segundo tempo, diante das dificuldades ofensivas apresentadas, Carlo Ancelotti renovou o setor de ataque. As entradas de Vitor Roque, Paquetá e Luiz Henrique deram mais mobilidade à seleção, que passou a pressionar com maior intensidade e a finalizar com mais frequência.

Apesar do domínio, a imposição não se converteu em vantagem no placar. Aos 32 minutos, Vitor Roque foi puxado na área e o árbitro assinalou outra penalidade. Mas, desta vez, quem foi para a batida foi Paquetá, que bateu por cima do gol.

Nos instantes finais, Estêvão ainda teve a chance de virar o herói do jogo, mas acertou a trave, confirmando o empate frustrante.

O Brasil volta a campo apenas em março, quando enfrentará França e Croácia em novos amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. As datas e os locais das partidas ainda não foram confirmados. Antes do Mundial, que começa em 11 de junho, a seleção realizará mais uma janela de amistosos no mês de junho.

Ficha técnica

Brasil

Bento; Wesley (Danilo), Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque), Vinícius Júnior e Rodrygo (Luiz Henrique). Téc: Carlo Ancelotti.

Tunísia



Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn e Abdi (Ben Ouanes); Valery, Sassi, Skhiri, Hannibal (Chaouat) e Saad (Achouri); Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi.

Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França

Data: 18/11/2025

Árbitro: Jérome Brisard (França)

Assistentes: Alexis Auger (França) e Erwan Finjean (França)

VAR: Alexandre Castro (França)

Gols: Mastouri (23/1°T), Estêvão (44/1°T).

Cartões amarelos: Abdi (TUN); Wesley (BRA).