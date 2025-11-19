Ceará quer aproveitar casa cheia contra 5º pior visitante do Brasileiro para atingir primeira meta

Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro Bruno Ferreira ressaltou que os 45 pontos trariam tranquilidade ao Ceará

Oscilante como mandante no Campeonato Brasileiro, o Ceará quer aproveitar o Castelão cheio diante de um visitante frágil para atingir a primeira meta na competição: chegar aos 45 pontos. Em duelo com mais de 40 mil torcedores já confirmados, o Vovô recebe o Internacional amanhã, às 21h30min, pela 34ª rodada.

O Alvinegro tem 52,1% de aproveitamento em 16 jogos dentro da casa na Série A: sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. É a quinta defesa menos vazada nos próprios domínios, com 12 gols sofridos, mas também o segundo pior ataque (empatado com Santos e Juventude), com apenas 17 marcados.

A equipe de Porangabuçu emendou dois triunfos consecutivos na elite nacional como mandante em apenas duas ocasiões: bateu Grêmio (2ª rodada) e Vasco (4ª rodada); e depois Vitória (7ª rodada) e Sport (9ª rodada). Nos outros momentos, não conseguiu embalar e teve tropeços entre os resultados positivos.

No recorte mais recente de cinco jogos, por exemplo, o Ceará empatou com o Bahia, venceu o Santos, perdeu para o Botafogo, ganhou do Fluminense e empatou com o Fortaleza, nesta ordem.

Na 12ª posição da tabela de classificação, com 42 pontos, o Vovô chegará aos 45 em caso de triunfo sobre o Colorado, pontuação "mágica" para garantir presença na Série A do próximo ano, o que era a meta inicial do clube no certame. A partir disso, com mais quatro jogos pela frente, o foco seria conquistar vaga em competição internacional — Sul-Americana ou Libertadores.

"A gente sabe da dificuldade do campeonato e chegar nos 45 pontos, que é o objetivo principal do clube, é uma questão de tranquilidade", avaliou o goleiro Bruno Ferreira, em entrevista coletiva. "É um jogo que pode colocar a gente, de fato, na permanência e, quem sabe, buscar algo maior", projetou o arqueiro.

Com a expectativa de receber até 50 mil torcedores no Gigante da Boa Vista, o Alvinegro tentará superar um visitante ruim. O Inter não ganha longe do Beira-Rio há três meses, desde agosto, quando venceu o RB Bragantino-SP no interior paulista. Àquela época, o time ainda era comandado por Roger Machado, que foi sucedido por Ramón Díaz.

Desde então, em oito partidas, entre Libertadores e Série A, foram sete derrotas e um empate. O Colorado é o quinto pior visitante da competição nacional, com somente 22,9% de aproveitamento após 16 jogos. Foram nove derrotas e cinco empates, além de dois triunfos — além do Bragantino, os gaúchos também bateram o Santos.

Neste recorte, o Internacional está à frente apenas do quarteto da zona de rebaixamento (Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude).

No histórico do confronto, alvinegros e colorados empataram nos dois jogos passados em solo cearense: 1 a 1 em 2022 e 0 a 0 em 2021. A última vitória do Vovô foi em 2019, por 2 a 0.