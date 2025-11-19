Logo O POVO+
Ceará quer aproveitar casa cheia contra 5º pior visitante do Brasileiro para atingir primeira meta
Comentar
Esportes

Ceará quer aproveitar casa cheia contra 5º pior visitante do Brasileiro para atingir primeira meta

Vovô recebe o Internacional nesta quinta-feira, 20, com promessa de Castelão cheio, e almeja chegar aos 45 pontos para cravar permanência na elite
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Goleiro Bruno Ferreira ressaltou que os 45 pontos trariam tranquilidade ao Ceará (Foto: Lucas Emanuel/FCF)
Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro Bruno Ferreira ressaltou que os 45 pontos trariam tranquilidade ao Ceará

Oscilante como mandante no Campeonato Brasileiro, o Ceará quer aproveitar o Castelão cheio diante de um visitante frágil para atingir a primeira meta na competição: chegar aos 45 pontos. Em duelo com mais de 40 mil torcedores já confirmados, o Vovô recebe o Internacional amanhã, às 21h30min, pela 34ª rodada.

O Alvinegro tem 52,1% de aproveitamento em 16 jogos dentro da casa na Série A: sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. É a quinta defesa menos vazada nos próprios domínios, com 12 gols sofridos, mas também o segundo pior ataque (empatado com Santos e Juventude), com apenas 17 marcados.

A equipe de Porangabuçu emendou dois triunfos consecutivos na elite nacional como mandante em apenas duas ocasiões: bateu Grêmio (2ª rodada) e Vasco (4ª rodada); e depois Vitória (7ª rodada) e Sport (9ª rodada). Nos outros momentos, não conseguiu embalar e teve tropeços entre os resultados positivos.

Leia mais

No recorte mais recente de cinco jogos, por exemplo, o Ceará empatou com o Bahia, venceu o Santos, perdeu para o Botafogo, ganhou do Fluminense e empatou com o Fortaleza, nesta ordem.

Na 12ª posição da tabela de classificação, com 42 pontos, o Vovô chegará aos 45 em caso de triunfo sobre o Colorado, pontuação "mágica" para garantir presença na Série A do próximo ano, o que era a meta inicial do clube no certame. A partir disso, com mais quatro jogos pela frente, o foco seria conquistar vaga em competição internacional — Sul-Americana ou Libertadores.

"A gente sabe da dificuldade do campeonato e chegar nos 45 pontos, que é o objetivo principal do clube, é uma questão de tranquilidade", avaliou o goleiro Bruno Ferreira, em entrevista coletiva. "É um jogo que pode colocar a gente, de fato, na permanência e, quem sabe, buscar algo maior", projetou o arqueiro.

Com a expectativa de receber até 50 mil torcedores no Gigante da Boa Vista, o Alvinegro tentará superar um visitante ruim. O Inter não ganha longe do Beira-Rio há três meses, desde agosto, quando venceu o RB Bragantino-SP no interior paulista. Àquela época, o time ainda era comandado por Roger Machado, que foi sucedido por Ramón Díaz.

Desde então, em oito partidas, entre Libertadores e Série A, foram sete derrotas e um empate. O Colorado é o quinto pior visitante da competição nacional, com somente 22,9% de aproveitamento após 16 jogos. Foram nove derrotas e cinco empates, além de dois triunfos — além do Bragantino, os gaúchos também bateram o Santos.

Neste recorte, o Internacional está à frente apenas do quarteto da zona de rebaixamento (Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude).

No histórico do confronto, alvinegros e colorados empataram nos dois jogos passados em solo cearense: 1 a 1 em 2022 e 0 a 0 em 2021. A última vitória do Vovô foi em 2019, por 2 a 0.

O que você achou desse conteúdo?